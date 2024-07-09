8 il için sağanak uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak?)
Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sel riski devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurdun batısı ise yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbulu da yüksek nemli, bunaltıcı günler bekliyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Hava durumu raporlarına göre Türkiye genelinde bir çok bölgede mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Doğu bölgelerindeyse 8 il için kuvvetli yağışla sel riski var.