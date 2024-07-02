8 il için sağanak ve fırtına uyarısı!

Salı günü ülke genelinde sıcaklık artarken doğuda yağışlar bir gün daha devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı bölgelere aşırı sıcaklık uyarısında bulunurken Karadeniz bölgesinde ise 8 il için sarı kod yayımladı. İşte İstabul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

8 il için sağanak ve fırtına uyarısı! - 1

İstanbul, İzmir ve Bursa'da poyraz hafifliyor, hava geçtiğimiz günlerden daha bunaltıcı olacak. Salı ve çarşamba üç kentte de haftanın en sıcak günleri. Başkent'te salı hava açık, çarşamba ise hem daha sıcak hem de yaz sağanakları görülebilecek. Antalya'da bağıl nem düştüğünden termometreler 38 dereceye kadar çıkıyor. İstanbul 33, Ankara 31, İzmir 35, Bursa 34 derece.

TÜRKİYE HABERLERİ

8 il için sağanak ve fırtına uyarısı! - 2

8 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Erzurum, Giresun, Kars, Ordu, Rize, Trabzon ve Ardahan için sarı kodlu uyarıda bulundu.

8 il için sağanak ve fırtına uyarısı! - 3

Marmara'da çok sıcak bir gün, rüzgarlar hafiflediğinden daha da bunaltıcı bir hava var. Edirne 38, Çanakkale ve Balıkesir 37, Kocaeli 35 derece. Çarşamba Trakya'da yağmur geçişleri görülebilecek.

8 il için sağanak ve fırtına uyarısı! - 4

İç Anadolu'da da hava açık, rüzgarlar zayıfladı. Eskişehir 33, Konya ve Kayseri 30, Sivas 28 derece. Çarşamba sıcaklık bir kademe daha artarken, Eskişehir-Çankırı arasında yaz sağanakları bekleniyor.

8 il için sağanak ve fırtına uyarısı! - 5

Gölgede Manisa 40, Muğla 37, Denizli 38, Kütahya 33, Bodrum 39 derece. Afyon-Kütahya kesiminde çarşamba kısa süre yağmur var.

8 il için sağanak ve fırtına uyarısı! - 6

Akdeniz'de sıcak çarpması riski sürüyor. Güneşten korunulmalı. Isparta 35, Kahramanmaraş ve adana 37 derece. Mersin ve Hatay'da bağıl nem çok yüksek olduğundan hissedilen sıcaklık Mersin'de 37, Hatay'da 35 dereceye çıkıyor.

8 il için sağanak ve fırtına uyarısı! - 7

Karadeniz'de doğusunda sağanaklar devam edecek. Yağış Trabzon-Artvin arasında daha uzun süreli bekleniyor. Batı Karadeniz'de ise hava açık, sıcaklık arttı. Bolu 31, Kastamonu ve Samsun 32, Trabzon 26 derece.

8 il için sağanak ve fırtına uyarısı! - 8

Doğu Anadolu'da Erzincan-Erzurum-Kars-Van boyunca yağmur geçişleri sürecek. Erzurum 20, Malatya açık 31 derece. Güneydoğu'daki boğucu sıcaklıklar çarşamba'dan itibaren bir kademe daha artacak. Gaziantep 34, Diyarbakır 36 derece.

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