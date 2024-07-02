8 il için sağanak ve fırtına uyarısı!

İstanbul, İzmir ve Bursa'da poyraz hafifliyor, hava geçtiğimiz günlerden daha bunaltıcı olacak. Salı ve çarşamba üç kentte de haftanın en sıcak günleri. Başkent'te salı hava açık, çarşamba ise hem daha sıcak hem de yaz sağanakları görülebilecek. Antalya'da bağıl nem düştüğünden termometreler 38 dereceye kadar çıkıyor. İstanbul 33, Ankara 31, İzmir 35, Bursa 34 derece.