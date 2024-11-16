8 il için sarı kodlu sağanak uyarısı: Karla karışık yağmura dikkat!
Yağışlar Marmara ve Ege'de etkisini azaltırken, Anadolu'da kuvvetli olacak. Yurdun özellikle kıyı kesimlerinde beklenen sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar olarak görünecek. MGM tarafından 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Hava sıcaklığının Akdeniz'in kıyı kesimleri dışında kalan yerlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir çevreleri Kahramanmaraş'ın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.