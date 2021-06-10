8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı

Elazığ'da 6,8 ve 5,3'lük depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor. Yıkım esnasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanılıyor.

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İHA 10.06.2021 - 11:05

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen ve 4'ü Malatya’da olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8’lik depremin ardından kent genelinde başlatılan yıkım ve yapım çalışmaları sürüyor.

27 Aralık 2020 tarihindeki 5,3’lük depremle bazı orta hasarlı yapılarda da ağır hasar oluştu.

16 BİN 773 AĞIR HASARLI YAPI VAR Aralıkta meydana gelen depremle ilgili yapılan saha çalışmaların tamamlanmasıyla kentteki tüm ağır hasarlı yapı sayısı 16 bin 773 olarak belirlendi.

KONTROLLÜ YIKIM SÜRÜYOR Kent merkezi dahil birçok mahallede devam eden yıkımlar kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın da yıkımına başlandı.

SES DALGALARI DA KULLANILDI Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin müdahalesinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı.

Binanın belirli noktalarına iş makinesinin darbelerinin ardından korna sesiyle destek verildi. Korna sesiyle birlikte ses dalgalarının etkisiyle 8 katlı bina yıkıldı.