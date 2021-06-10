8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı

Elazığ'da 6,8 ve 5,3'lük depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor. Yıkım esnasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanılıyor.

İHA 10.06.2021 - 11:05

8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı - 1
Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen ve 4'ü Malatya’da olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8’lik depremin ardından kent genelinde başlatılan yıkım ve yapım çalışmaları sürüyor.
8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı - 2
27 Aralık 2020 tarihindeki 5,3’lük depremle bazı orta hasarlı yapılarda da ağır hasar oluştu.
8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı - 3

16 BİN 773 AĞIR HASARLI YAPI VAR

Aralıkta meydana gelen depremle ilgili yapılan saha çalışmaların tamamlanmasıyla kentteki tüm ağır hasarlı yapı sayısı 16 bin 773 olarak belirlendi.
8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı - 4

KONTROLLÜ YIKIM SÜRÜYOR

Kent merkezi dahil birçok mahallede devam eden yıkımlar kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın da yıkımına başlandı.
8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı - 5

SES DALGALARI DA KULLANILDI

Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin müdahalesinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı.
8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı - 6
Binanın belirli noktalarına iş makinesinin darbelerinin ardından korna sesiyle destek verildi. Korna sesiyle birlikte ses dalgalarının etkisiyle 8 katlı bina yıkıldı.

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