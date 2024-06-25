8 kilogram uyuşturucuyla yakalandı, arkadaşını suçladı: “Kanıma girdi”

Gözaltına alınan şüpheli sürücü Mesut K, emniyete götürüldü.

Mesut K, ifadesinde, “Bir arkadaşım, Diyarbakır’dan esrar getirmem karşılığında 50 bin lira teklif etti. Ben de kabul edip esrarı aldım, ancak gelirken yakalandım. Arkadaşım teklif etmese böyle bir şey yapmazdım. Kanıma girdi.” diye konuştu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.