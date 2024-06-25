8 kilogram uyuşturucuyla yakalandı, arkadaşını suçladı: “Kanıma girdi”

Adana’da narkotik polisinin takibiyle durdurulan kamyonette, kasanın altına yapılmış zuladan 8 kilogram uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili olarak kamyonet sürücüsü Mesut K. gözaltına alındı. Mesut K. ifadesinde, uyuşturucu maddeyi taşıması karışılığında 50 bin lira teklif edildiğini belirterek, “Arkadaşım kanıma girdi.” dedi.

8 kilogram uyuşturucuyla yakalandı, arkadaşını suçladı: “Kanıma girdi” - 1

Adana’da bir kamyonetteki zuladan 8 kilogram uyuşturucu çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

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8 kilogram uyuşturucuyla yakalandı, arkadaşını suçladı: “Kanıma girdi” - 2

Kentin girişlerinde önlem alan polis, şüpheli bir kamyoneti takibe aldı.

Polis, bir süre sonra kamyoneti D-400 Karayolu’nda durdurup, narkotik dedektör köpek Aşil ile arama yaptı.
8 kilogram uyuşturucuyla yakalandı, arkadaşını suçladı: “Kanıma girdi” - 3

Aşil’in kamyonetin kasasına tepki vermesi üzerine yapılan ayrıntılı aramada, kasanın altına çekmeceli sistemle yapılmış zula tespit etti.

Zuladan 1 kilosu toz olmak üzere 8 kilogram esrar ele geçirildi.
8 kilogram uyuşturucuyla yakalandı, arkadaşını suçladı: “Kanıma girdi” - 4

Gözaltına alınan şüpheli sürücü Mesut K, emniyete götürüldü.

Mesut K, ifadesinde, “Bir arkadaşım, Diyarbakır’dan esrar getirmem karşılığında 50 bin lira teklif etti. Ben de kabul edip esrarı aldım, ancak gelirken yakalandım. Arkadaşım teklif etmese böyle bir şey yapmazdım. Kanıma girdi.” diye konuştu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

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