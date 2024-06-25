8 kilogram uyuşturucuyla yakalandı, arkadaşını suçladı: “Kanıma girdi”
Adana’da narkotik polisinin takibiyle durdurulan kamyonette, kasanın altına yapılmış zuladan 8 kilogram uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili olarak kamyonet sürücüsü Mesut K. gözaltına alındı. Mesut K. ifadesinde, uyuşturucu maddeyi taşıması karışılığında 50 bin lira teklif edildiğini belirterek, “Arkadaşım kanıma girdi.” dedi.
Adana’da bir kamyonetteki zuladan 8 kilogram uyuşturucu çıktı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.