8 kişinin öldüğü kazada “şoför uyudu” iddiası | “Ağabey, ağabey dedim, kafasını kaldırdı”

Bursa - Kars seferini yapan yolcu otobüsünün yaptığı kazadan yaralı olarak kurtulan Sinan Kırıktaş, otobüs şoförünün uyuduğunu iddia etti. Kırıktaş, “Şoför uyuyakaldı. Bir anda ağabey, ağabey dedim. Kafasını kaldırdı. O panikle sağ sol yapayım derken viyadükten aşağı uçtuk.” dedi.

8 kişinin öldüğü kazada “şoför uyudu” iddiası | “Ağabey, ağabey dedim, kafasını kaldırdı” - 1

Bursa’dan Kars’a gitmekte olan Turgut Reis firmasına ait otobüs, önceki gün Sarıkamış ilçesinde yoldan çıkarak Karakurt Viyadüğü’nden düşmüştü. Kazada, 8 kişi yaşamını yitirmiş, 22 kişi de yaralanmıştı.

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8 kişinin öldüğü kazada “şoför uyudu” iddiası | “Ağabey, ağabey dedim, kafasını kaldırdı” - 2

Kazadan yaralı kurtulan yolculardan Sinan Kırıktaş, kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kırıktaş, kazanın, otobüs şoförünün uyuması nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti.

8 kişinin öldüğü kazada “şoför uyudu” iddiası | “Ağabey, ağabey dedim, kafasını kaldırdı” - 3

Ankara’dan bindiği otobüste, en önden üçüncü sırada yolculuk yaptığını anlatan Kırıktaş, “Şoför uyuyakaldı. Bir anda ağabey, ağabey dedim. Kafasını kaldırdı. O panikle sağ sol yapayım derken viyadükten aşağı uçtuk. Sırayla, peyderpey takla attıkça her birimiz camlardan bir yere savrulduk.” şeklinde konuştu.

8 kişinin öldüğü kazada “şoför uyudu” iddiası | “Ağabey, ağabey dedim, kafasını kaldırdı” - 4

Kazada annesinin de yaralandığını söyleyen Kırıktaş, “Annemin kaburgasında kırık var, ufak tefek ağrıları var iyi ama çok şükür, o kurtuldu. Kardeşimin çocuğunun biri kurtuldu. Biri de üniversite hastanesinde kolunda ve sağ bacağında kırık var. Benim de sağ omuzunda kırıklar var.” dedi.

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