8 kişinin öldüğü kazada “şoför uyudu” iddiası | “Ağabey, ağabey dedim, kafasını kaldırdı”

Kazada annesinin de yaralandığını söyleyen Kırıktaş, “Annemin kaburgasında kırık var, ufak tefek ağrıları var iyi ama çok şükür, o kurtuldu. Kardeşimin çocuğunun biri kurtuldu. Biri de üniversite hastanesinde kolunda ve sağ bacağında kırık var. Benim de sağ omuzunda kırıklar var.” dedi.