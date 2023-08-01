8 kişinin öldüğü kazada “şoför uyudu” iddiası | “Ağabey, ağabey dedim, kafasını kaldırdı”
Bursa - Kars seferini yapan yolcu otobüsünün yaptığı kazadan yaralı olarak kurtulan Sinan Kırıktaş, otobüs şoförünün uyuduğunu iddia etti. Kırıktaş, “Şoför uyuyakaldı. Bir anda ağabey, ağabey dedim. Kafasını kaldırdı. O panikle sağ sol yapayım derken viyadükten aşağı uçtuk.” dedi.
Bursa’dan Kars’a gitmekte olan Turgut Reis firmasına ait otobüs, önceki gün Sarıkamış ilçesinde yoldan çıkarak Karakurt Viyadüğü’nden düşmüştü. Kazada, 8 kişi yaşamını yitirmiş, 22 kişi de yaralanmıştı.