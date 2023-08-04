8 kişinin öldüğü kazanın ardından otobüs firması, yolcu taşımacılığından çekildi

Kazadan dolayı, otobüs işletmelerini kapatma kararı alan Turgut Reis Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis, “Bu elim kazada vefat eden ve yaralanan muhterem hemşehrilerimizin acısını, şahsım ve ailem olarak büyük bir acı ve üzüntüyle yaşadık.” dedi.