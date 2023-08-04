8 kişinin öldüğü kazanın ardından otobüs firması, yolcu taşımacılığından çekildi
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından Turgut Reis Otobüs İşletmeleri, yolcu taşımacılığı sektöründen çekildi.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 8 kişinin ölümü, 22 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasının ardından, Turgut Reis Otobüs İşletmeleri, yolcu taşımacılığı sektöründen çekilme kararı aldı.
Kararı, Turgut Reis Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis açıkladı.