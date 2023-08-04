8 kişinin öldüğü kazanın ardından otobüs firması, yolcu taşımacılığından çekildi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından Turgut Reis Otobüs İşletmeleri, yolcu taşımacılığı sektöründen çekildi.

8 kişinin öldüğü kazanın ardından otobüs firması, yolcu taşımacılığından çekildi - 1

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 8 kişinin ölümü, 22 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasının ardından, Turgut Reis Otobüs İşletmeleri, yolcu taşımacılığı sektöründen çekilme kararı aldı.

Kararı, Turgut Reis Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis açıkladı.

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8 kişinin öldüğü kazanın ardından otobüs firması, yolcu taşımacılığından çekildi - 2

Kazadan dolayı, otobüs işletmelerini kapatma kararı alan Turgut Reis Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis, “Bu elim kazada vefat eden ve yaralanan muhterem hemşehrilerimizin acısını, şahsım ve ailem olarak büyük bir acı ve üzüntüyle yaşadık.” dedi.

8 kişinin öldüğü kazanın ardından otobüs firması, yolcu taşımacılığından çekildi - 3
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