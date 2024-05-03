8 madencinin can verdiği faciada istenen cezalar belli oldu: 3 isme ceza, 6 üst düzey yöneticiye beraat talebi

“BEN EMEKLİ OLDUKTAN 3 SENE SONRA BU HADİSE OLDU”

TTK'nın eski genel müdürü Rıfat Dağdelen ise kendisini şu sözlerle savundu:

“Ben emekli olalı 15 sene oluyor. Ben emekli olduktan 3 sene sonra bu hadise oluyor. Ben bununla suçlanmaya karşıyım. Yer altında böyle kazalar olmasın istenmektedir. Önlem alınmaktadır ama bu kazalar ne yazık ki oluyor. Yer altındaki kazalar anlıktır, önlenemez. Bunu 5-10 dakika önce tespit edebilirseniz bir şey yaparsınız, bu da zor.”

Madencilerin ve yaşamını yitirenlerin ailelerinin avukatları, sanıkların bilinçli taksir suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Avukatlardan Murat Kemal Gündüz, Yargıtay kararı ile ana dava ve birleşen dosyadaki bilirkişi raporlarının çeliştiğini ve birleşen dosya açısından yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyanın geldiği aşama gereği yeniden bilirkişi raporu alınmasına gerek olmadığını belirterek bu talepleri reddetti.