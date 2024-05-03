8 madencinin can verdiği faciada istenen cezalar belli oldu: 3 isme ceza, 6 üst düzey yöneticiye beraat talebi
Zonguldak’ta 11 yıl önce 8 madencinin yaşamını yitirdiği metan gazı faciasında yargılanan ve aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 9 sanık hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, şirket yetkilisi Şafak Sırrı Demirel, şirket görevlisi Ersin Koparan ve TTK Şube Müdürü Ahmet Aktaş hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak suçundan ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Mütalaada TTK'nın dönemin üst düzey yöneticileri olan 6 sanığın bilinçli taksir suçlamasından beraati istendi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında, 7 Ocak 2013’te yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu taşeron olarak çalışan Star İnşaat A.Ş’nin 8 işçisi hayatını kaybetti, 8 işçi yaralandı.
Kazanın meydana geldiği dönemde TTK Kozlu Müessese Müdürü olan Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, Şube Müdürü Ahmet Aktaş, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal, şirket görevlileri Ersin Koparan, Mustafa Ünlü ile firma mühendisleri Yüksel Keskin, Murat Çınar ve Uğur Öztürk hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten, Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.Dava sürerken dönemin TTK üst düzey yöneticilerinden Rıfat Dağdelen, Burhan İnan, Mahmut Yılmaz, Mehmet Açıkel, Mustafa Şimşek ve Çetin Onur hakkında Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla yeni iddianame yazıldı.