8 madencinin öldüğü maden faciasında savcı değişti, karar yine verilemedi

Zonguldak'ta 11 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait kömür ocağında metan gazı püskürmesi sonucu 8 madencinin ölümüyle ilgili süren yargılamada savcı değişikliği ve yeni savcının süre talebi nedeniyle ertelendi.

8 madencinin öldüğü maden faciasında savcı değişti, karar yine verilemedi - 1

Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında; 7 Ocak 2013 günü, yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu taşeron olarak çalışan 8 işçi yaşamını yitirdi, 8 işçi yaralandı.

Kazanın meydana geldiği dönemde TTK Kozlu Müessese Müdürü olan Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, Şube Müdürü Ahmet Aktaş, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal, şirket görevlileri Ersin Koparan, Mustafa Ünlü ile firma mühendisleri Yüksel Keskin, Murat Çınar ve Uğur Öztürk hakkında, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

8 madencinin öldüğü maden faciasında savcı değişti, karar yine verilemedi - 2

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE AYRI DAVA

2013 yılında haklarında takipsizlik kararı verilen TTK üst düzey yöneticilerinden Rıfat Dağdelen, Burhan İnan, Mahmut Yılmaz, Mehmet Açıkel, Mustafa Şimşek ve Çetin Onur hakkında Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile yeni iddianame hazırlandı.

6 sanık için 2022’de Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görevi kötüye kullanmak, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlarından dava açıldı.

Yargılama, ana dosyadan ayrı olarak devam etti.

8 madencinin öldüğü maden faciasında savcı değişti, karar yine verilemedi - 3

ANA DAVADA BASİT TAKSİRDEN KARAR

Ana davayı yürüten Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, asli kusurlu olarak belirlediği Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal, şirket görevlisi Ersin Koparan’a iyi hal indirimi uygulayarak, basit taksirle ölüme neden olma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Dönemin Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu ile Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz’a tali kusurlu oldukları gerekçesiyle 3 yıl 4’er ay hapis cezası verildi.

Eroğlu ile Yılmaz’ın cezaları para cezasına çevrilirken, ana davadaki Şube Müdürü Ahmet Aktaş ve firma çalışanları Mustafa Ünlü, Murat Çınar, Uğur Öztürk ve Yücel Keskin beraat etti.

8 madencinin öldüğü maden faciasında savcı değişti, karar yine verilemedi - 4

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, duruşma savcısının değiştiği görüldü.

8 madencinin öldüğü maden faciasında savcı değişti, karar yine verilemedi - 5

Duruşmaya, 3 madenci yakını ve taraf avukatları katıldı. Sanıklardan ise sadece Mehmet Açıkel katıldı.

8 madencinin öldüğü maden faciasında savcı değişti, karar yine verilemedi - 6

Söz verilen madenci yakınlarından Özlem Açıkgöz, “Kararın bir an önce verilmesini istiyorum. 11 yıl sonra içimiz bir nebze serinlesin.” dedi.

8 madencinin öldüğü maden faciasında savcı değişti, karar yine verilemedi - 7

"İHALE ETTİKLERİ İÇİN YARGILANIYORLAR"

Birleşen dosya kapsamındaki mütalaanın Yargıtay bozma kararına aykırı olduğunu ifade eden madenci ailelerinin avukatlarından Murat Kemal Gündüz, “Birleşen dosyadaki bilirkişi raporlarında TTK yönetim kurulu üyelerine yönelik kaçınılmazlık tespitleri vardı. Bu raporlarda Star A.Ş.’nin galeri açma ve lağım sürmede yetkin olduğu yönündeydi ancak Yargıtay aksine karar verdi. Yargıtay ‘olayda kaçınılmazlık kusuru yoktur’ diyerek işverenin gerekli önlemleri almadığını ifade etmiştir. Yargıtay Star A.Ş.’nin galeri açma lağım sürme alanında uzmanlığı olmadığını söylemiştir. Ersin Koparan buradaki ifadesinde, Star A.Ş.’nin TTK’nin hurda ekipmanını tamir ettirip, kullandığını söylemişti. TTK yönetim kurulu üyeleri, kaza tarihinde görevde olmadıklarını söyleyerek savunma yapıyorlar ancak onlar bu işi ihale ettikleri için suçlanıyorlar. Savunmalarının reddini talep ediyoruz. Tedbir alınmamış, denetlenip ceza verilmemiş, gerekli sondajlar yapılmamıştır. İddianamede görevi kötüye kullanma denmişse de taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan karar verilmesini ve bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz.” diye konuştu.

8 madencinin öldüğü maden faciasında savcı değişti, karar yine verilemedi - 8

"TTK YÖNETİCİLERİNE BERAAT İSTENİYORSA MÜVEKKİLİM DE BERAAT ETMELİ"

Maden ocağında yaşananların denetime tabi tutulduğunu ifade eden Şafak Sırrı Demirel’in avukatı Tülay Bekar, şöyle savunma yaptı:

“Başından beri söylüyorduk, bizim müvekkillerimiz suçluysa TTK da hayli hayli suçludur. Usulen eksiklikler var. Birleşen dosya sanıklarına soru soramadık, soru sorma hakkımız elimizden alındı. Soru sorma hakkımız kısıtlandığı için usul işlemlerine katılma hakkımız engellenmiş ve savunma hakkımız kısıtlanmıştır. Bu kadar farklı bilirkişi raporu varken hangi bilirkişinin üstte hangisinin altta olduğunu, kimin raporuna riayet edeceğimizi ben 35 yıllık avukat olarak anlayamadım. Malzeme denetimi, teknik nezaretçi, denetimler gibi sözleşmeler TTK tarafından onaylanmadan, kabul edilmeden, denetim sözleşmesi olan bir işte her şeyi denetlemesi gereken TTK yöneticilerine beraat isteniyorsa müvekkilim de beraat etmelidir.”

8 madencinin öldüğü maden faciasında savcı değişti, karar yine verilemedi - 9

Ahmet Aktaş’ın avukatı Zeynep Fulden Çavuşoğlu ise, “Müvekkilimin hukuki sorumluluğu yoktur. Müvekkil olaydan önce 15 gün izinliydi. Tanıklar da söylüyor, Ahmet Aktaş yapılması gereken her şeyi yazılı ve sözlü olarak belirtmiştir. Gerekenler de teknik nezaret defterine yazılmıştır. Görevini eksiksiz yerine getirmiştir. Beraatini talep ederiz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek’in avukatı Zeliha Keskin de, “Aleyhe beyanları kabul etmiyoruz. Müvekkilimin yaşanan olayda kast veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Müvekkilimin beraatini talep ederiz” diye savunma yaptı.

8 madencinin öldüğü maden faciasında savcı değişti, karar yine verilemedi - 10

YENİ SAVCI SÜRE İSTEDİ

Duruşma savcısı, “Dosyaya görevlendirilmemiz nedeniyle ve dosyanın da kapsamlı olduğu hususu dikkate alındığında inceleme olanağı bulamadığımızdan süre talebimiz vardır” dedi.

8 madencinin öldüğü maden faciasında savcı değişti, karar yine verilemedi - 11

Mahkeme heyeti, savcının süre talebini kabul ederek, duruşmayı 19 Temmuz’a erteledi.

8 madencinin öldüğü maden faciasında savcı değişti, karar yine verilemedi - 12
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