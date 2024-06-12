8 madencinin öldüğü maden faciasında savcı değişti, karar yine verilemedi

Ahmet Aktaş’ın avukatı Zeynep Fulden Çavuşoğlu ise, “Müvekkilimin hukuki sorumluluğu yoktur. Müvekkil olaydan önce 15 gün izinliydi. Tanıklar da söylüyor, Ahmet Aktaş yapılması gereken her şeyi yazılı ve sözlü olarak belirtmiştir. Gerekenler de teknik nezaret defterine yazılmıştır. Görevini eksiksiz yerine getirmiştir. Beraatini talep ederiz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek’in avukatı Zeliha Keskin de, “Aleyhe beyanları kabul etmiyoruz. Müvekkilimin yaşanan olayda kast veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Müvekkilimin beraatini talep ederiz” diye savunma yaptı.