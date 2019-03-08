8 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
8 Mart ’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 7 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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8 MART 1403Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid, Akşehir'de öldü.
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8 MART 1857
Kopenhag'da 1910 yılında toplanan Dünya Kadınlar Kongresi'nde, ABD'de kadın işçilerin 8 Mart 1857'de yaptıkları yürüyüşe atıfla bu gün, ''Emekçi Kadınlar Günü'' olarak belirlendi. 8 Mart, 1977'de BM tarafından ''Dünya Kadınlar Günü'' ilan edildi.
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8 MART 1943İsmet İnönü 7. TBMM'yi açtı ve yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Şükrü Saraçoğlu hükümeti kurmakla yeniden görevlendirildi.
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8 MART 1948Tanımladığı bir deri hastalığı ''Behçet Hastalığı'' adıyla dünya tıp literatürüne geçen, deri ve zührevi hastalıklar uzmanı Ordinaryüs Prof. Dr. Hulusi Behçet, kalp krizi sonucu öldü.
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8 MART 1952ABD'nin Philadelphia eyaletinde ilk suni kalp ameliyatı yapıldı.
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8 MART 1954Devletin siyasal prestijine ve mali gücüne zarar getirdiğine karar verilen ya da kişilerin özel hayatına tecavüz eden yazılar yazan gazetecilere ağır cezalar öngören Basın Kanunu, TBMM'den geçti.
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8 MART 1963
Suriye'de, bir darbe sonucu Baasçılar ve Nasırcılar iktidarı ele geçirdi. Baasçı subaylar, şubat ayında, Irak'ta da yönetimi ele geçirmiş ve Başbakan Kasım öldürülmüştü.
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8 MART 1972Eski Başbakan Adnan Menderes'in oğlu Demokratik Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Menderes, Ankara'da hava gazıyla intihar etti.
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8 MART 1984
Sekiz ilde olağanüstü hal uygulanmasıyla ilgili ''Olağanüstü Hal Yönetmeliği'' yürürlüğe girdi.
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8 MART 2005Çeçen lider Aslan Meşedov, bir çatışmada Rus güvenlik güçlerince öldürüldü.
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8 MART 2008
Hollanda'nın Lahey kentindeki Artistik Buz Pateni Uluslararası Aegon Kupası'nda, kadınlarda Tuğba Karademir 2. oldu ve Türkiye'ye bu spor dalında tarihte uluslararası bir yarışmada büyükler kategorisindeki ilk madalyayı kazandırdı.
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8 MART 2012
Kadına şiddet uygulayan kişilere elektronik kelepçe veya bileklik takılmasına imkan sağlayan Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı.
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8 MART 2016Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik 18 Şubat'ta başlatılan "Şehit Özel Harekat Polisi Ersin Yıldırım Operasyonu" tamamlandı.
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8 MART 2017İsrail'de ezanın 23.00 ila 07.00 saatlerinde hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı mecliste (Knesset) yapılan ilk oylamada kabul edildi.
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8 mart 2018Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı burçların 94 yıldır yeri bilinmeyen kitabesi, Antalya Kaleiçi'nde bir evin duvarında bulundu.