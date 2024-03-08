8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları ve resimli Kadınlar Günü Sözleri: Sevgiliye, eşe, anneye ve arkadaşa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sözleri

ARKADAŞA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

"Engelleri aşmaya, başkalarına ilham vermeye ve yol göstermeye devam eden olağanüstü kadınlara selam olsun. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun; değer veriliyor ve kutlanıyorsunuz."



"Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar."



" Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır."



"Mücadelemizle, kız kardeşliğimizle, birliğimizle karanlıkları yırtacağız!"



"Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun."

"Bu özel günde ilerlemenin ve eşitliğin önünü açan kadınları onurlandıralım. Kadınlar Günü Kutlu Olsun!"



"Tüm inanılmaz kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun! Bugün ve her gün gücünüz, zarafetiniz ve başarılarınızla gurur duyalım."



"Bu Kadınlar Günü'nde ve sonrasında size güç, dayanıklılık ve sonsuz neşe diliyorum. Siz durdurulamazsınız!"