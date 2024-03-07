8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları: Anneye, eşe, sevgiliye, iş arkadaşına Kadınlar Günü mesajı örnekleri

"Günün sevgiyle, neşeyle ve hak ettiğin takdirle dolu olsun. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun anne; değer veriliyor ve seviliyorsun."

"Sevgisi sınır tanımayan, gücü sınır tanımayan bir annesin. Kadınlar Günü Kutlu Olsun! Varlığın hayatımızda bir nimettir."

"Sevgisi ve fedakarlığıyla bizi bugün olduğumuz bireylere dönüştüren annemize özel bir kadınlar günü diliyorum."

"Nezaketin ve sarsılmaz yaşam sevgisinin örneği olan kızım! Kadınlar Günü kutlu olsun. Sen etkisi sınır tanımayan büyüleyici bir kadınsın."

"Etrafındakilere ilham vermeye, onları güçlendirmeye ve yükseltmeye devam eden bir kız çocuğuna sahip olduğum için çok şanslıyız İnanılmaz bir Kadınlar Günü diliyorum. "