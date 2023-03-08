8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve görselleri: "Dünyada her şey kadının eseridir."

Dünya Kadınlar Günü, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve politik başarılarını kutlayan küresel bir gündür. Bugün, kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Aynı zamanda dünya çapında cinsiyet eşitsizliğine karşı harekete geçmenin amaçlandığı Dünya Kadınlar Günü'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün sözleri de bir kez daha hatırlatılıyor.
Kadınların toplumsal hayatın her alanında eşit ve adil şekilde temsilinin sağlanmasını amaçlayan bu günde Kadınları Günü mesajları göndererek hayatınızdaki kadınları mutlu edebilir, yüceltebiilirsiniz.
"Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar."
" Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır."
"Dünyada her şey kadının eseridir."
"Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok; ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır."
"Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır."
"Ben, saygıdeğer hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, tersine pek çok yönlerde onların üstüne çıkacak bilgi ve kültürle donanacaklarına asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle inananlardanım."
"Kadınlarını okutmayan milletler yıkılmaya mahkumdur. "
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, saygıdeğer Türk ve dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyoruz."
"Mücadelemizle, kız kardeşliğimizle, birliğimizle karanlıkları yırtacağız!"
"Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun."
"Dünya'mızı", varlıklarıyla güzelleştiren, emekleriyle zenginleştirenlerin "Kadınlar Günü" kutlu olsun."
"Gökyüzünün yarısını, kadınIar taşır. Dünya Kadın HakIarı Günü kutIu oIsun."
"Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum."
"8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum."
"Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun."
"Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle.. Kadınlar Günün Kutlu Olsun."