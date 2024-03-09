8 Mart'ta bir kadın katledildi: Pusu kurduğu ortaya çıktı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadın daha cinayete kurban gitti. Adana'da 2 çocuğunun annesi, geçen yıl boşandığı Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Feray Balkan'ı öldüren astsubay Seçkin Ergü'nün apartman girişinde pusu kurduğu ortaya çıktı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Adana'dan kadın cinayeti haberi geldi.
Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde Gaziantep'in Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan acil tıp uzmanı Dr. Feray Balkan, annesini ziyaret için Adana’ya geldi.