8 Mart'ta bir kadın katledildi: Pusu kurduğu ortaya çıktı

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Anne Eda Balkan'ın evine gelen doktorun arkadaşları ise olayın şokunu yaşadıklarını söyledi. Balkan’ın, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde birlikte görev yaptığı arkadaşı EKG teknisyeni Sibel Şahin, "Aşağıda pusu kurmuş. Anne ve çocuklarını asansörle yukarı göndermiş. Onlar eve çıkmışlar. Feray'ı asansöre bineceği sırada katletmiş." dedi.

Diğer mesai arkadaşları ise Feray’ın boşandıktan sonra çocuklarına baktığını, eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandıklarını ancak ailevi meselelerini kimseyle paylaşmadığını anlattı.