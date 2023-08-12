8 milyon lirasını poşete koyup dolandırıcılara verdi

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yaşayan K.A.S., telefonla kendisini arayıp polis olarak tanıtan kişilere inanarak altın ve paralarını poşete koyup dolandırıcılara teslim etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın görüntülerinden yola çıkan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 milyon lirasını poşete koyup dolandırıcılara verdi - 1

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yaşayan K.A.S. oldu.

K.A.S.’ye banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyen dolandırıcılar, K.A.S.’den tüm para ve ziynet eşyalarını poşete koyup kendilerine vermesini istedi.

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8 milyon lirasını poşete koyup dolandırıcılara verdi - 2

K.A.S. bu isteği gerçekleştirdi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği, şikayet üzerine olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Soruşturmada mağdur K.A.S.’nin içinde yaklaşık 8 milyon lira değerinde altın ve para bulunan poşeti şüphelilere teslim ederken bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde şüpheli ve mağdurun bir süre konuştuğu ardından poşeti alan şüphelinin uzaklaştığı görüldü.

8 milyon lirasını poşete koyup dolandırıcılara verdi - 3

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak iki şüphelinin kimliğini belirlendi.

Yapılan operasyonda şüpheliler Ömer G. ve İbrahim G. gözaltına alındı.

8 milyon lirasını poşete koyup dolandırıcılara verdi - 4

Şüphelilerin aynı yöntemle 24 Temmuz 2023 tarihinde Esenyurt’ta mağdur B.U.’ya ait 350 bin lirayı da çaldıkları belirlendi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler Ömer G. ve İbrahim G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 milyon lirasını poşete koyup dolandırıcılara verdi - 5
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