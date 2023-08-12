8 milyon lirasını poşete koyup dolandırıcılara verdi
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yaşayan K.A.S., telefonla kendisini arayıp polis olarak tanıtan kişilere inanarak altın ve paralarını poşete koyup dolandırıcılara teslim etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın görüntülerinden yola çıkan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Telefon dolandırıcılarının son kurbanı İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yaşayan K.A.S. oldu.
K.A.S.’ye banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyen dolandırıcılar, K.A.S.’den tüm para ve ziynet eşyalarını poşete koyup kendilerine vermesini istedi.