8 milyon lirasını poşete koyup dolandırıcılara verdi

K.A.S. bu isteği gerçekleştirdi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği, şikayet üzerine olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Soruşturmada mağdur K.A.S.’nin içinde yaklaşık 8 milyon lira değerinde altın ve para bulunan poşeti şüphelilere teslim ederken bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde şüpheli ve mağdurun bir süre konuştuğu ardından poşeti alan şüphelinin uzaklaştığı görüldü.