8 saat boyunca 50 derecenin altında çalışıyorlar! "İçerisi hamam gibi, sıcaktan bayılanlar bile oluyor"
Mersin'de yaz sıcakları etkisini sürdürürken, serada çalışan işçiler kimi zaman 50 dereceye varan sıcaklık altında biber hasat ediyor. Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu beldesindeki seralarda sabah saat 05.00'te iş başı yapan işçiler, sıcak hava ve nem altında saat 13.00'e kadar biber hasat ediyor. Termometreler hava sıcaklığını 35 ila 40 derece arasını gösterirken, sera içinde hissedilen sıcaklıklar ise 45 ila 50 dereceye kadar çıkabiliyor.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar, çeşitli yöntemlerle serinlemeye çalışıyor.