8 saat boyunca 50 derecenin altında çalışıyorlar! "İçerisi hamam gibi, sıcaktan bayılanlar bile oluyor"

"DIŞARISI 40 DERECEYE YAKINSA İÇERİSİ 50 DERECE"

İşçilerden Mustafa Yılmaz, serada çalışırken sürekli terlediğini bu nedenle da sık sık tişört değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. Yıldız, "Yapacak hiçbir şey yok. Ekmek parası için koşuyoruz. Şu an dışarısı 40 dereceye yakınsa, içerisi 50 derece civarında. Şu an birinci tişörtü değiştirdim, ikinci tişörte geçtim. Daha 2 dakika olmadı, yine kan ter içinde kaldım. Gerçekten aşırı bir sıcak var ama yapacak bir şey yok. Başka yapacak iş olmadığı için serada çalışıyoruz. Biz çiftçiler yetiştirmezsek, sizler nereden yiyeceksiniz" şeklinde konuştu.