8 yaşında kitaplarla tanıştı, 71 yıldır okuma tutkusunu sürdürüyor

Toplumda kitap okuma alışkanlığının yeterince gelişmediğine dikkati çeken Masmanacı, şunları kaydetti:



"Ne yazık ki toplum olarak yeterince okumuyoruz. Oysa Rabb'imizin ilk emri 'oku' olmuştur. Günümüzde insanlar, özellikle de çocuklar televizyon ve akıllı telefonlara bağımlı hale geldi. Oysa Peygamber Efendimiz, insanların en çok aldandığı iki şeyin boş zaman ve sağlık olduğunu söylemiştir. Atalarımız da 'Vakit nakittir.' demiştir. Bu yüzden zamanı en iyi şekilde değerlendirmeli ve kendimizi geliştirmeliyiz."





