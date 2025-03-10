8 yaşında kitaplarla tanıştı, 71 yıldır okuma tutkusunu sürdürüyor
Gaziantep'te yaşayan 79 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Masmanacı, 8 yaşında kazandığı okuma alışkanlığını hiç bırakmadı.
Şahinbey ilçesinde yaşayan, üç çocuk babası Masmanacı, evine yürüme mesafesindeki Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin en yaşlı üyesi.
İlkokula başladığı 8 yaşında kitaplarla tanışan Masmanacı, 71 yıldır tutkuyla kitap okumaya devam ediyor.
Akıllı telefon kullanmayan ve televizyon izlemeyen emekli öğretmen, vaktinin büyük bir bölümünü kitaplara ayırıyor.