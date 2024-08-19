8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Adana'da aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobiliyle evlerinin önünde otururken çarptığı 8 yaşındaki Baran Bürgen'in ölümüne yol açan sürücü Fırat S. tutuklandı.

8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - 1

Adana'nın Seyhan ilçesinde 16 Ağustos Cuma günü saat 20.30 sıralarında Fırat S.’nin aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği otomobil, Ova Mahallesi 44002 Sokak’ta evlerinin önünde oturan Baran Bürgen (8), annesi Zozan Bürgen (41), akrabası Perihan Bürgen (38) ve komşusu Büşra Tan’a çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - 2

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Baran Bürgen, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - 3

Sürücü Fırat S. ile yanındaki 2 kadın, yaralıların yakınları tarafından dövüldü.

8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - 4

Polisin, sürücü ve yanındakileri bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yaralıların yakınları, taş ve sopalarla otomobile zarar verdi.

8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - 5

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından Baran Bürgen’in cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi. Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - 6

ŞOKA GİRDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edilen Fırat S., taburcu edildi.

8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - 7

Kaza anında şoka girdiğini ve ne olduğunu hatırlamadığını öne süren Fırat S., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - 8
8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - 9
DAHA FAZLA GÖSTER