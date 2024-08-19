8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Adana'da aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobiliyle evlerinin önünde otururken çarptığı 8 yaşındaki Baran Bürgen'in ölümüne yol açan sürücü Fırat S. tutuklandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde 16 Ağustos Cuma günü saat 20.30 sıralarında Fırat S.’nin aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği otomobil, Ova Mahallesi 44002 Sokak’ta evlerinin önünde oturan Baran Bürgen (8), annesi Zozan Bürgen (41), akrabası Perihan Bürgen (38) ve komşusu Büşra Tan’a çarptı.