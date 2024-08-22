8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücüden ilginç savunma: "Soda boğazıma kaçtı, anlık bilinç kaybı yaşadım"

Adana'da 8 yaşındaki Baran Bülgen'in ölüme yol açan sürücü ifadesinde, "Kardeşimin verdiği sodayı içerken boğazıma kaçtı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Anlık bilinç kaybı yaşadım." dedi.

8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücüden ilginç savunma: "Soda boğazıma kaçtı, anlık bilinç kaybı yaşadım" - 1

Adana'nın Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak’ta 16 Ağustos'ta saat 20.30 sıralarında Fırat S.’nin aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği 01 ASN 626 plakalı otomobil, evlerinin önünde oturan Baran Bülgen (8), annesi Zozan Bülgen (41), akrabası Perihan Bülgen (38) ve komşusu Büşra Tan’a çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücüden ilginç savunma: "Soda boğazıma kaçtı, anlık bilinç kaybı yaşadım" - 2

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Baran Bülgen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücüden ilginç savunma: "Soda boğazıma kaçtı, anlık bilinç kaybı yaşadım" - 3

Sürücü Fırat S. ile yanındaki 2 kadın, yaralıların yakınları tarafından dövüldü. Polisin, sürücü ve yanındakileri bölgeden uzaklaştırmasının ardından yaralıların yakınları, taş ve sopalarla otomobile zarar verdi.

8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücüden ilginç savunma: "Soda boğazıma kaçtı, anlık bilinç kaybı yaşadım" - 4

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından Baran Bülgen’in cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi. Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücüden ilginç savunma: "Soda boğazıma kaçtı, anlık bilinç kaybı yaşadım" - 5

SODALI SAVUNMA

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Fırat S.'nin ifadesinde, "Kız kardeşimle otomobille seyir halindeyken, durup ortak arkadaşımız olan S.N.’yi de araca aldık. Bir süre sonra direksiyon başında kardeşimin verdiği sodayı içerken boğazıma kaçtı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Anlık bilinç kaybı yaşadım." dediği öğrenildi.

8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücüden ilginç savunma: "Soda boğazıma kaçtı, anlık bilinç kaybı yaşadım" - 6

"UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE DEĞİLDİM"

Ayrıca Fırat S., kendisine saldıran mahalleliden şikayetçi olmadığını da belirterek, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Kendime geldiğimde; tanımadığım bir grup şahıs bana vuruyordu. Kazaya ait herhangi bir şey hatırlamıyorum.

8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücüden ilginç savunma: "Soda boğazıma kaçtı, anlık bilinç kaybı yaşadım" - 7

Kaza anında alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde değildim. Bana saldıran, aracıma zarar veren kişilerden de şikayetçi değilim."

8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücüden ilginç savunma: "Soda boğazıma kaçtı, anlık bilinç kaybı yaşadım" - 8
8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücüden ilginç savunma: "Soda boğazıma kaçtı, anlık bilinç kaybı yaşadım" - 9
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