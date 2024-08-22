8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücüden ilginç savunma: "Soda boğazıma kaçtı, anlık bilinç kaybı yaşadım"
Adana'da 8 yaşındaki Baran Bülgen'in ölüme yol açan sürücü ifadesinde, "Kardeşimin verdiği sodayı içerken boğazıma kaçtı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Anlık bilinç kaybı yaşadım." dedi.
Adana'nın Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak’ta 16 Ağustos'ta saat 20.30 sıralarında Fırat S.’nin aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği 01 ASN 626 plakalı otomobil, evlerinin önünde oturan Baran Bülgen (8), annesi Zozan Bülgen (41), akrabası Perihan Bülgen (38) ve komşusu Büşra Tan’a çarptı.