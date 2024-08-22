8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücüden ilginç savunma: "Soda boğazıma kaçtı, anlık bilinç kaybı yaşadım"

"UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE DEĞİLDİM"

Ayrıca Fırat S., kendisine saldıran mahalleliden şikayetçi olmadığını da belirterek, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Kendime geldiğimde; tanımadığım bir grup şahıs bana vuruyordu. Kazaya ait herhangi bir şey hatırlamıyorum.