8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti. Kaçırıldı, evden hiç çıkarılmadı, çöplerin içinde bulundu
14.03.2026 13:06
İHA
Bursa'da 2019 yılında babasının Alman annesinden kaçırdığı bir yaşındaki bebek, 7 yıl sonra çöp evde sağ bir şekilde bulundu. Çocuğun 7 yıl boyunca evden çıkarılmadığı öğrenildi.
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 7 yıllık esaret son buldu.
2019 yılında Almanya’da 5 yıldır birlikte yaşadığı Türk gencin ailesini görmek için Bursa'ya gelen Rebecca.S.'nın bir yaşındaki bebeği kaçırıldı.
İddiaya göre olay, 2019 yılının eylül ayında meydana geldi.
Erkek arkadaşı Umut K.’nın ailesinin kendisine tuhaf davrandığını fark eden Rebecca S., durumu Almanya’daki annesine anlattı. Bu olaydan bir süre sonra bebeğinin nüfus cüzdanının kaybolduğu kendisine söylenerek yeni cüzdan çıkarması gerektiği belirtildi.
Çarşıya çıktıkları sırada tuvalete giden Rebecca S., geri döndüğünde kimseyi bulamayınca emniyete başvurdu.
Kendisinin Almanya'da Umut K.'nın ise Bursa'da yaşamadık istediğini söyleyen genç. kadın, "Tartışmaların yaşandığı gün bebeğimin pasaportu ve evrakları kayboldu." dedi.
ALMANYA'DA GÜNDEM OLDU
Rebecca S.'nin annesi Gabi Sillaber ise sosyal medya hesabından kızının durumu hakkında bilgi verip yardım yardım istemiş ve olay Almanya medyasında gündem olmuştu.
BABAANNE, ANNENİN İDDİALARINI REDDETMİŞTİ
Umut K.'nın annesi H.S ise Rebecca S.'nin iddia etmiş, annenin uyuşturucu bağımlısı ve satıcısı olduğunu öne sürmüştü.
H.S., çocuk kaçırma iddialarını reddetmişti.
7 YILDIR ARANAN ÇOCUKTAN İYİ HABER
Dosya, 2026 yılı Şubat ayında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeniden ele alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro, Cinayet Büro ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşturulan özel ekip, olayla ilgili kapsamlı çalışma başlattı.
Yaklaşık 30 gün süren teknik ve fiziki takipte şüpheli babaanne H.S., takibe alındı ve ekipler tarafından 300 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi.
Yapılan çalışmalar sonucunda çocuğun saklandığı adres tespit edildi.
DEVLET KORUMASINA ALINDI
Düzenlenen operasyonla 2019 tarihinden beri kayıp olan ve bugün 8 yaşında olduğu belirtilen çocuk, çöp evde sağ olarak bulunarak devlet koruması altına alındı.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.S. ile çocuğun saklandığı evin sahibi R.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.