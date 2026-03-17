8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esaretinde yeni ayrıntılar: Alman anne Bursa'yı köy köy gezip oğlunu aramış

Eve gittiğinde her yerin kapalı olduğunu gördüğünü, yanında telefon bulunmadığını ve Umut K.'ya ulaşamadığını anlatan Rebecca S, vakit ilerledikçe şüphelerinin arttığını ifade etti.

Rebecca S., sosyal medya hesabından ulaştığı annesinin çocuğun kaçırıldığını anlayarak konsolosluğa haber verdiğini, daha sonra karakola gidip şikayette bulunduğunu, ifadesinin alınmasının ardından polis ekiplerinin kendisini konaklamalı bir tesise bıraktığını belirterek, şöyle devam etti:

“- Ben orada bulunan güvenlik görevlisi olduğunu düşündüğüm kişiden tekrar telefonunu istedim ve Facebook hesabıma girdim çünkü çok zor durumdaydım. Yanımda param dahi yoktu. Hemen anneme durumumu anlattım. Annem de Facebook'ta konuyu açıklar şeklinde yardım istediğini belirten bir paylaşım yapmış.”

Bu paylaşımın ardından Neslihan isimli birinin kendisiyle irtibat kurduğunu belirten Rebecca S., şöyle devam etti:

"- 1 ay Neslihan'ın evinde kalarak çevre araştırmasına başladım. Hatta karakolda ilk ifademde beni anlamadıklarını düşünerek tekrar gittim. Ben de karakoldan çıktım ancak kendi imkanlarımla araştırmalara devam ettim.

- Hatta bu süreçte Umut'un dayısı benimle iletişim kurup buraya geldi. Beni, oğlumu bulmak amacıyla köy köy gezdirdi. Yaklaşık bir ay sonra hamile olduğumu öğrendim." ifadesini kullandı.