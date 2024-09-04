8 yaşındaki Narin ile tekrar gündemde: Türkiye'nin kayıp çocukları

Türkiye, günlerdir Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına kilitlendi. Narin, Türkiye'de kaybolan çocukları bize hatırlatırken, resmi kaynaklardaki istatistikler bize ne anlatıyor? Türkiye'nin kayıp çocuklarına ilişkin veriler...

8 yaşındaki Narin ile tekrar gündemde: Türkiye'nin kayıp çocukları - 1

TÜİK 8 yıldır kaybolan çocuk istatistiklerini paylaşmıyor.

Paylaşılan son veri ise 2 Ağustos 2023 tarihli "Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri" adlı raporda yer alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

8 yaşındaki Narin ile tekrar gündemde: Türkiye'nin kayıp çocukları - 2

GÜVENLİK BİRİMLERİNE 601 BİN ÇOCUK GETİRİLDİ

2022 yılında Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 601 bin 754.

Bu olaylarda çocukların 259 bin 106'sı mağdur olarak, 206 bin 853'ü suça sürüklenme sebebiyle,

100 bin 490'ı bilgisine başvurma amacıyla, 16 bin 499'u kayıp olması sebebiyle getirildi.

8 yaşındaki Narin ile tekrar gündemde: Türkiye'nin kayıp çocukları - 3

Çocuklardan 12 bin 684'ü kabahat işlediği iddiasıyla,

6 bin 122'si ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi.

8 yaşındaki Narin ile tekrar gündemde: Türkiye'nin kayıp çocukları - 4

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen veya getirilen 232 bin 739 çocuğun yüzde 58,5'i yaralama,

Yüzde 13,7'si cinsel suçlar, yüzde 8,7'si aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu.

8 yaşındaki Narin ile tekrar gündemde: Türkiye'nin kayıp çocukları - 5

Çocuklardan;

Yüzde 4,8'i tehdit,

Yüzde 14,3'ü bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

8 yaşındaki Narin ile tekrar gündemde: Türkiye'nin kayıp çocukları - 6

Çalışma; güvenlik birimi kayıtlarına geçmiş veya geçmemiş, dosyaları Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmiş veya ettirilmemiş, Türk vatandaşı olsun veya olmasın güvenlik birimlerine bir veya birden fazla gelen veya getirilen çocukların karıştığı her bir olayı ifade ediyor.

8 yaşındaki Narin ile tekrar gündemde: Türkiye'nin kayıp çocukları - 7

Kullanılan verilerde bir çocuğa ait gerçekleşen her olay için ayrı kayıt bulunuyor.

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