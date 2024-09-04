8 yaşındaki Narin ile tekrar gündemde: Türkiye'nin kayıp çocukları

Çalışma; güvenlik birimi kayıtlarına geçmiş veya geçmemiş, dosyaları Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmiş veya ettirilmemiş, Türk vatandaşı olsun veya olmasın güvenlik birimlerine bir veya birden fazla gelen veya getirilen çocukların karıştığı her bir olayı ifade ediyor.