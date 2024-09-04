8 yaşındaki Narin ile tekrar gündemde: Türkiye'nin kayıp çocukları
Türkiye, günlerdir Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına kilitlendi. Narin, Türkiye'de kaybolan çocukları bize hatırlatırken, resmi kaynaklardaki istatistikler bize ne anlatıyor? Türkiye'nin kayıp çocuklarına ilişkin veriler...
TÜİK 8 yıldır kaybolan çocuk istatistiklerini paylaşmıyor.
Paylaşılan son veri ise 2 Ağustos 2023 tarihli "Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri" adlı raporda yer alıyor.