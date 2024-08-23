8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 gün önce gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Narin'in evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta terliği bulundu. Baba Arif Güran, "Sanki yer yarıldı içine girdi. Şu an tüm şüphe kaçırılma üzerinde. Kızım kaybolmadan önce bir hafif ticari araç geçiyor. Jandarma buradan o saatlerde geçen yaklaşık 150 aracın sorgulamasını yapıyor." dedi. Küçük çocuğun ortaya çıkan son görüntülerinde dört arkadaşıyla birlikte yürüdüğü, ardından onlardan ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği görüldü.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta öğle saatlerinde Kur’an kursuna giden Narin Güran (8), kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı.