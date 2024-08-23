8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı

"ŞU AN TÜM ŞÜPHE KAÇIRILMA ÜZERİNDE"

Narin’i arama çalışmaları 2’nci gününde sürerken su seviyesi düşürülen sulama kanalında JAK ekipleri çalışmalara devam ediyor. AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler de kanal kenarı ve tarlalarda Narin’i arıyor. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar da aranıyor. Kızının bulunmasını isteyen Arif Güran şöyle konuştu:

"Önce tüm akrabalarımızla aradık. Jandarma da hemen dahil oldu. AFAD da gelip aradı. Maalesef bir türlü iz bulamıyoruz. Eğer kim para karşılığında kızımı kaçırmışsa, kim ne kadar isterse ona vereceğim. Bizim kimseyle husumetimiz yok. Biz sürekli mazlumun yanında olan insanlarız. Bir insanın başına bir şey gelirse biz sürekli onların yanındayız.