8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 gün önce gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Narin'in evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta terliği bulundu. Baba Arif Güran, "Sanki yer yarıldı içine girdi. Şu an tüm şüphe kaçırılma üzerinde. Kızım kaybolmadan önce bir hafif ticari araç geçiyor. Jandarma buradan o saatlerde geçen yaklaşık 150 aracın sorgulamasını yapıyor." dedi. Küçük çocuğun ortaya çıkan son görüntülerinde dört arkadaşıyla birlikte yürüdüğü, ardından onlardan ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği görüldü.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 1

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta öğle saatlerinde Kur’an kursuna giden Narin Güran (8), kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 2

Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 3

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve koku alma köpekleri sevk edildi.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 4

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ve 200 jandarma personelinin görev aldığı çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek veriliyor.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 5

Ayrıca Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 6

YOL KENARINDA TERLİĞİ BULUNDU

Arama çalışmalarında dün gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin’in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 7

"ŞU AN TÜM ŞÜPHE KAÇIRILMA ÜZERİNDE"

Narin’i arama çalışmaları 2’nci gününde sürerken su seviyesi düşürülen sulama kanalında JAK ekipleri çalışmalara devam ediyor. AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler de kanal kenarı ve tarlalarda Narin’i arıyor. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar da aranıyor. Kızının bulunmasını isteyen Arif Güran şöyle konuştu:

"Önce tüm akrabalarımızla aradık. Jandarma da hemen dahil oldu. AFAD da gelip aradı. Maalesef bir türlü iz bulamıyoruz. Eğer kim para karşılığında kızımı kaçırmışsa, kim ne kadar isterse ona vereceğim. Bizim kimseyle husumetimiz yok. Biz sürekli mazlumun yanında olan insanlarız. Bir insanın başına bir şey gelirse biz sürekli onların yanındayız.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 8

"SANKİ YER YARILDI İÇİNE GİRDİ"

Benim kızımdan ne istediler? Kanalda yapılan aramada herhangi bir şey bulamadık. Şu an tüm şüphe kaçırılma üzerinde. Kızım kaybolmadan önce bir hafif ticari araç geçiyor. Sanki yer yarıldı içine girdi. Gören duyan ve kim olursa olsun Allah rızası için haber versinler.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 9

Jandarma buradan o saatlerde geçen yaklaşık 150 aracın sorgulamasını yapıyor. Allah’ın izniyle devlet kızımı bulacak. Ben umutluyum. Benim kızımı ölü veya diri bulsunlar. Ben bunu istiyorum.”

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 10

"YALVARIYORUM KIZIMI BULSUNLAR"

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran ise "Rica ediyorum, yalvarıyorum. Kim kızımı tutmuşsa, bir köşeye, bir hastaneye, bir caddeye bıraksın, kızımı bana getirsinler. Ben bunu istiyorum. Ben bir şey istemiyorum kimseden, Türkiye'den yalvarıyorum kızımı bulsunlar." dedi.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 11

BAKAN YERLİKAYA, NARİN'İN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Sur Kaymakamı Asım Solak ve Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu, aileyi ziyaret etti. Vali Zorluoğlu, ziyarette İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak Narin'in babası Arif Güran ile görüştürdü.

Güran, kızını arama çalışmalarında verdiği destekten ötürü Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti. Ekiplerin seferber olarak kızını aradığını ifade eden Güran, "Sayın Bakanım Rabb’im sizden razı olsun. Emniyetimiz, valimiz, jandarma komutanımız nefes almadan arıyorlar ama bir türlü bir ipucu bulamadık. Rabb’im devletin eksikliğini vermesin. Bizim burada sahipsiz olmadığımız bellidir, devlet yanımızdadır." dedi.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 12

Vali Zorluoğlu da yanlarında olmak ve taleplerini dinlemek amacıyla aileye ziyarette bulunduklarını söyledi. Zorluoğlu, "Bir plan dahilinde bütün ihtimalleri de göz önünde bulundurarak çocuğumuzu arıyoruz. Birkaç günden beri bu faaliyetler devam ediyor. Dağ, taş demeden bu çevrede aranmadık yer kalmadı. Kendisinden sadece bir terlik bulunabildi. O çerçevede inşallah bu çalışmalar usanmadan devam edecek. İnşallah bu çabalarımız olumlu sonuçlanır ve buradan Türkiye'ye güzel bir haber veririz." diye konuştu.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 13

NARİN'İN SON GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA

Narin’i arama çalışmaları sürerken, küçük çocuğun kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 14

21 Ağustos tarihinde kaydedilen görüntülerde saatler 15.15’i gösteriyor.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 15

Görüntülerde Narin’in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp eve doğru gittiği yer aldı.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 16

23 NİSAN'DAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Narin’in yaklaşık bir ay önce bir yakınının düğününde dans ettiği ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında yumurta yarışı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 17
8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 18
8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 19
8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 20
8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 21
8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 22
8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 23
8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı - 24
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