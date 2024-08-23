8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Terliği bulundu, her yerde aranıyor

Diyarbakır'da önceki gün gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Narin'in evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta terliği bulundu. Baba Arif Güran, "Şu an tüm şüphe kaçırılma üzerinde. Kızım kaybolmadan önce bir hafif ticari araç geçiyor. Jandarma buradan o saatlerde geçen yaklaşık 150 aracın sorgulamasını yapıyor." dedi.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Terliği bulundu, her yerde aranıyor - 1

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde Kur’an kursuna giden Narin Güran (8), kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı.

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8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Terliği bulundu, her yerde aranıyor - 2

Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Terliği bulundu, her yerde aranıyor - 3

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve koku alma köpekleri sevk edildi.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Terliği bulundu, her yerde aranıyor - 4

Mahallenin yakınından geçen sulama kanalı ve çevrede ekiplerin Narin’i arama çalışması sürüyor.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Terliği bulundu, her yerde aranıyor - 5

Çalışmalarda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ve 200 jandarma personeli görev alırken, jandarmaya ait helikopterle de havadan destek veriliyor.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Terliği bulundu, her yerde aranıyor - 6

YOL KENARINDA TERLİĞİ BULUNDU

Arama çalışması sürerken, yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin’in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğu teyit etti. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Terliği bulundu, her yerde aranıyor - 7

"ŞU AN TÜM ŞÜPHE KAÇIRILMA ÜZERİNDE"

Çalışmalar kapsamında Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçen yaklaşık 150 araç tespit edildi. Araçların sorgulamaları yapılırken, kızının bulunmasını isteyen Arif Güran şöyle konuştu:

"Önce tüm akrabalarımızla aradık. Jandarma da hemen dahil oldu. AFAD da gelip aradı. Maalesef bir türlü iz bulamıyoruz. Eğer kim para karşılığında kızımı kaçırmışsa, kim ne kadar isterse ona vereceğim. Bizim kimseyle husumetimiz yok. Biz sürekli mazlumun yanında olan insanlarız. Bir insanın başına bir şey gelirse biz sürekli onların yanındayız.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Terliği bulundu, her yerde aranıyor - 8

. Benim kızımdan ne istediler. Kanalda yapılan aramada herhangi bir şey bulamadık. Şu an tüm şüphe kaçırılma üzerinde. Kızım kaybolmadan önce bir hafif ticari araç geçiyor.

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Terliği bulundu, her yerde aranıyor - 9

Jandarma buradan o saatlerde geçen yaklaşık 150 aracın sorgulamasını yapıyor. Allah’ın izniyle devlet kızımı bulacak. Ben umutluyum. Allah devletimize zeval vermesin. Benim kızımı ölü veya diri bulsunlar. Ben bunu istiyorum.”

8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Terliği bulundu, her yerde aranıyor - 10
8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Terliği bulundu, her yerde aranıyor - 11
8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Terliği bulundu, her yerde aranıyor - 12
8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Terliği bulundu, her yerde aranıyor - 13
8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Terliği bulundu, her yerde aranıyor - 14
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