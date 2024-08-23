8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Terliği bulundu, her yerde aranıyor
Diyarbakır'da önceki gün gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Narin'in evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta terliği bulundu. Baba Arif Güran, "Şu an tüm şüphe kaçırılma üzerinde. Kızım kaybolmadan önce bir hafif ticari araç geçiyor. Jandarma buradan o saatlerde geçen yaklaşık 150 aracın sorgulamasını yapıyor." dedi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde Kur’an kursuna giden Narin Güran (8), kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı.