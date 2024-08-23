8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Terliği bulundu, her yerde aranıyor

"ŞU AN TÜM ŞÜPHE KAÇIRILMA ÜZERİNDE"

Çalışmalar kapsamında Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçen yaklaşık 150 araç tespit edildi. Araçların sorgulamaları yapılırken, kızının bulunmasını isteyen Arif Güran şöyle konuştu:

"Önce tüm akrabalarımızla aradık. Jandarma da hemen dahil oldu. AFAD da gelip aradı. Maalesef bir türlü iz bulamıyoruz. Eğer kim para karşılığında kızımı kaçırmışsa, kim ne kadar isterse ona vereceğim. Bizim kimseyle husumetimiz yok. Biz sürekli mazlumun yanında olan insanlarız. Bir insanın başına bir şey gelirse biz sürekli onların yanındayız.