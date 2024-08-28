8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8. gününde: 16 kilometrelik alanda bulunamadı

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kayıp Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Narin'in bulunması için yoğun çalışan ekipler, şu ana kadar mahallenin etrafındaki 16 kilometrelik alanda arama çalışması gerçekleştirdi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı. Son çalışmalara ilişkin bilgi veren anne Yüksel Duran, şu anda gözaltı olmadığını dile getirerek "Beni de götürüyorlar, babasını da, komşuları da, çocukları da, ağabeyini de götürüyorlar." dedi. Bütün ailesinin mahvolduğunu da sözlerine ekleyen anne, "Diyemiyoruz bu yaptı, şu yaptı." diye konuştu.

8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8. gününde: 16 kilometrelik alanda bulunamadı - 1

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor.

Ekipler Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan küçük kıza ait bir iz arıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8. gününde: 16 kilometrelik alanda bulunamadı - 2

Son gelen ihbar doğrultusunda bölgeye deprem cihazları getirildi.

Narin'in güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan samanlık alanda yeni bir arama yapıldı.

Ekipler altı adet yer altı görüntüleme cihazı ile samanlığa lazer tutarak görüntüleri inceledi.

Arama çalışması sonucunda Narin'e ait bir iz bulunamadı.

8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8. gününde: 16 kilometrelik alanda bulunamadı - 3

130 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Küçük kızı arama çalışmalarında şimdiye kadar 7 iz köpeği ile 11 bin dönüm alan tarandı.

Yakınları ve mahalleli dahil 130 kişinin ifadesi alındı. İfadesi alınanlar arasında Narin'in 17 yaşındaki ağabeyi de bulunuyor.

Bazı kişilerden alınan DNA örnekleri de incelemek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8. gününde: 16 kilometrelik alanda bulunamadı - 4

DEREDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı.

İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşürerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı, jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı.

Havanın kararması üzerine deredeki çalışmaya ara verildi. Ekiplerin yarın iş makinesi ve dalgıçlarla arama çalışmasına devam edeceği belirtildi.

8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8. gününde: 16 kilometrelik alanda bulunamadı - 5

ANNEDEN YENİ AÇIKLAMA

Anne Yüksel Güran, kızı Narin'i istediğini ifade ederek, başka annelerin ağlamaması ve başka Narinlerin kaybolmaması dileğinde bulundu.

Sosyal medyada insanların kendilerini çok üzdüğünü belirten Güran, “O kadar çirkin yorumlar geliyor, benim çocuklarımı üzüyorlar. Devleti, polisi, jandarmayı meşgul ediyorlar, kendilerinden utansınlar. İnsan, böyle kız çocuğuyla dalga geçemez. Çok ayıp, bir çocukla, anne yüreğiyle, kardeşleri bu halde nasıl yorum yapıyorlar. Onlara yazıklar olsun. Sabahın köründe kalkıyoruz biri arıyor 'Narin ölmüş', cesedini görmüş, 'Narin burada' olmuş. Bize binlerce mesaj geliyor. Biz kendimizi bırakmışız, devletimizi meşgul etmesin. Bunu istiyorum, bunu dile getirmek istiyorum.” dedi.

8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8. gününde: 16 kilometrelik alanda bulunamadı - 6

Şu an gözaltı olmadığını ifade eden Yüksel Güran, şöyle konuştu:

“Şu anda beni de götürüyor, babasını da, komşuları da, çocukları da, ağabeyini de götürüyor. Gidiyoruz, geliyoruz. Teşekkür ederiz. O kadar titiz davranıyorlar ki, benden bile şüphe ediyorlar çalışmadan dolayı çok mutluyum. Devletimiz iyi ki böyle bir şey yapıyor. Hepsini kızım için yapıyor. Beni götürsün, babasını, ağabeyini götürsün.”

8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8. gününde: 16 kilometrelik alanda bulunamadı - 7

"BÜTÜN AİLEM MAHVOLDU" 

“Kendimizi sorguluyoruz, bakıyoruz kendimizde bir şey bulamıyoruz.” diyen anne Güran, “Kadın erkek kim olursa yalvarıyorum, Türkiye'nin önünde yalvarıyorum kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak. Bütün ailem mahvoldu. Diyemiyoruz bu yaptı, şu yaptı, sen kimsin? Dünya malı istiyorsan elimizden ne gelirse, yatağımızı satarız sana veririz sana o parayı. Dünya malı Narin'den daha mı kıymetli. Beni bir kağıda bırakma bir ömür. Gücüm kalmadı. 5 oğlum var, tek kızım var. Eğer bu kimse biliyor ben ona düşkünüm.” şeklinde konuştu.

8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8. gününde: 16 kilometrelik alanda bulunamadı - 8

Okulların açılmasına da az kaldığını söyleyen anne Güran, “Bütün çocuklar kapımın önünden gidiyor. Okul karşımda, Narin olmaz ise yaşayamam. Babası dağ gibi düştü, ağabeyi askere gidiyordu, bize zehir ettiler. Bizi sorun, biz böyle bir aile değiliz. Kime zararımız var. Her yere sorun, ailem çok tatlı, ailemiz her gün barışa gidiyor. Narin karşıma çıksa, o kadar ki acı gördüm ben, o adam da olsa kadın da olsa ona teşekkür edeceğim. Güzel bir mevlit vereceğim. Kayınımın düğünü yapılacak ve Türkiye'nin önünde kızımla çiftetelli oynayacağım.” diye konuştu.

8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8. gününde: 16 kilometrelik alanda bulunamadı - 9
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8. gününde: 16 kilometrelik alanda bulunamadı - 10
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8. gününde: 16 kilometrelik alanda bulunamadı - 11
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8. gününde: 16 kilometrelik alanda bulunamadı - 12
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8. gününde: 16 kilometrelik alanda bulunamadı - 13
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8. gününde: 16 kilometrelik alanda bulunamadı - 14
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