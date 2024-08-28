8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8. gününde: 16 kilometrelik alanda bulunamadı
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kayıp Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Narin'in bulunması için yoğun çalışan ekipler, şu ana kadar mahallenin etrafındaki 16 kilometrelik alanda arama çalışması gerçekleştirdi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı. Son çalışmalara ilişkin bilgi veren anne Yüksel Duran, şu anda gözaltı olmadığını dile getirerek "Beni de götürüyorlar, babasını da, komşuları da, çocukları da, ağabeyini de götürüyorlar." dedi. Bütün ailesinin mahvolduğunu da sözlerine ekleyen anne, "Diyemiyoruz bu yaptı, şu yaptı." diye konuştu.
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor.
Ekipler Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan küçük kıza ait bir iz arıyor.