8 yaşındayken yangından kurtulmuş, şimdi alevlere meydan okuyor: Kendine verdiği sözü tuttu

Burada da aslında evet güç gerektiren, zorlukları olan bir meslek olduğu doğrudur. Ama biz burada aile gibiyiz. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız bize bu konuda çok yardımcı oluyorlar. O yüzden aslında bu meslekte onların yardımıyla çok da sorun yaşamıyoruz diyebiliriz. Ben 8 yaşındayken bizim evimiz yandı. Orada itfaiyeciler korkusuzca kahramanca girip özellikle benim oyuncaklarımı kurtardılar. Ben de başka çocukların oyuncaklarını kurtarabileyim diye itfaiyeci oldum" diye konuştu.





