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8 yaşındayken yangından kurtulmuş, şimdi alevlere meydan okuyor: Kendine verdiği sözü tuttu

Küçükken hayatını kurtaran itfaiyecilerden etkilenen Asena Uykur, şimdi kendisi de alevlere meydan okuyor. Ankara’da yaşayan Asena Uykur, 8 yaşındayken evlerinde çıkan yangında hayatını değiştiren bir deneyim yaşadı.

8 yaşındayken yangından kurtulmuş, şimdi alevlere meydan okuyor: Kendine verdiği sözü tuttu - 1

Ailesiyle birlikte yangının ortasında kalan küçük Asena, itfaiyecilerin müdahalesiyle kurtuldu. O an, onun için bir dönüm noktasıydı. O gün, "Büyüyünce ben de itfaiyeci olacağım" diyerek kendine bir söz verdi.

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8 yaşındayken yangından kurtulmuş, şimdi alevlere meydan okuyor: Kendine verdiği sözü tuttu - 2

Ankara’da görev yapan itfaiye personeli Asena Uykur, meslek hayatına nasıl başladığını ve bu mesleğin onun için ne anlam taşıdığını İhlas Haber Ajansı (İHA)’ ya anlattı. Asena Uykur’nin itfaiyecilikle tanışması, 8 yaşındayken yaşadığı bir yangınla başladı. Uykur, o gün itfaiyecilerin kahramanca müdahalesiyle kurtarıldığını ve o anın hafızasında çok özel bir yeri olduğunu söyledi.

8 yaşındayken yangından kurtulmuş, şimdi alevlere meydan okuyor: Kendine verdiği sözü tuttu - 3

"O zaman, bu mesleği yapmam gerektiğini anladım. O itfaiyeciye bakıp, ben de bir gün çocukların oyuncaklarını kurtarayım dedim" diyen Asena, o gün aldığı ilhamla bu yola çıktı.

8 yaşındayken yangından kurtulmuş, şimdi alevlere meydan okuyor: Kendine verdiği sözü tuttu - 4

Liseden itibaren itfaiyecilik bölümünü okuduğunu ve üniversitede de aynı alanda eğitimini sürdürdüğünü belirten Uykur, "Kadınların her meslekte olması gerektiğini düşünüyoruz biz. Çünkü kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok bizce.

8 yaşındayken yangından kurtulmuş, şimdi alevlere meydan okuyor: Kendine verdiği sözü tuttu - 5

Burada da aslında evet güç gerektiren, zorlukları olan bir meslek olduğu doğrudur. Ama biz burada aile gibiyiz. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız bize bu konuda çok yardımcı oluyorlar. O yüzden aslında bu meslekte onların yardımıyla çok da sorun yaşamıyoruz diyebiliriz. Ben 8 yaşındayken bizim evimiz yandı. Orada itfaiyeciler korkusuzca kahramanca girip özellikle benim oyuncaklarımı kurtardılar. Ben de başka çocukların oyuncaklarını kurtarabileyim diye itfaiyeci oldum" diye konuştu.


8 yaşındayken yangından kurtulmuş, şimdi alevlere meydan okuyor: Kendine verdiği sözü tuttu - 6

İzmir İtfaiyesi'ne staj için gitmeden önce, kendi evlerinin yangınını söndüren itfaiye Çavuşu ile tanıştığını ve onun yanında staj yaparken duygusal bir anı yaşadığını da sözlerine ekledi.


8 yaşındayken yangından kurtulmuş, şimdi alevlere meydan okuyor: Kendine verdiği sözü tuttu - 7

Yıllar sonra, bu hayalini gerçekleştirmek için eğitimini tamamlayan Asena, itfaiye teşkilatına katılarak yangınlara müdahale edip, hayatları kurtaran bir profesyonel olarak görevine devam ediyor.

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