8 yıl sonra Rabia Naz dosyasında yeni umut. Baba Şaban Vatan'dan açıklama

Gülistan Doku dosyası ndan sonra Rabia Naz'ın ölümü yeniden gündemde.

Rabia Naz Vatan (11), 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Rabia Naz Vatan’ın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlanmıştı. Raporda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedilmişti. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmasında takipsizlik kararı verildiği belirtilmişti.

Kararda küçük kızın ölümünün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde bir delil tespit edilemediğine yer verilmişti.

130 kişinin tanık olarak dinlendiği kaydedilen açıklamada, "Tüm dosya kapsamından, Rabia Naz Vatan'ın evinin çatısından düşerek vefat ettiği kanaatine varılmış, başka birinin kusuru tespit edilemeyen olay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.