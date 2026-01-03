80 kilometrelik fırtına. Sokağa çıkan yürüyemedi, olduğu yerde durup bekledi
03.01.2026 11:35
İHA
Marmara Bölgesi için dün şiddetli fırtına uyarısı yapılmıştı. Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına, bugün sokağa çıkanlara zor anlar yaşattı. Kimi yollara savruldu, kimi durup bekledi, kimi de arka arkaya yürümeye gayret etti.
Fırtına en çok yolda yürümek isteyenlere güçlük yaşattı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda fırtına sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler yanındaki yakınlarına tutunmak zorunda kaldı. Fırtınanın etkisinin zaman zaman geçmesiyle vatandaşlar da rahat bir nefes aldi.
Bursa Valiliği bir gün öncesinde gerekli uyarıları yaptı. Fırtınanın hızının 75 kilometreye kadar ulaşacağı açıklandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11-12 derece olarak ölçülürken, fırtına şiddetini arttırdı.
Merkez Osmangazi ilçesinde bir çok işyerinde maddi hasar meydana geldi. Simitçi büfeleri yıkıldı, çöp konteynerleri harekete geçti. Elektrikli bisikletler de yerinde duramayarak devrildi.
Öte yandan fırtına sebebiyle Uludağ'a giden teleferiğin seferleri ile Mudanya Yenikapı ve Mudanya Kabataş arasında çalışan bazı feribot seferleri iptal edildi.
İSTANBUL'DA DA ŞİDDETİNİ GÖSTERDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı ve soğuk hava, yerini lodosa bıraktı. Dün akşam saatlerinde başlayan lodos, sabahın ilk saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti.
Lodos etkisiyle oluşan dev dalgalar Üsküdar Sahili’nden görüntülendi. Öte yandan Şehir Hatları seferleri iptal olurken deniz ulaşımında aksaklıklar yaşandı.
İstanbul Valiliği vatandaşların lodosa karşı tedbirli olması yönünde uyarılarda bulunarak şu açıklamayı yaptı:
"Rüzgarın; 03.01.2026 Cumartesi günü ilk saatlerden, 04.01.2026 Pazar günü gece saatlerine kadar ilimizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Halihazırda gerçekleşen 0 C derece ile 9 C dereceden sıcaklıkların yarın (Cumartesi) 7 C ile 14 C arasında olması ve mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenmektedir. Fırtınaya bağlı olarak ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Kar yağışı bazı bölgelerde yerini yağmura bırakacak. İstanbul ve İzmir'de yağmur bekleniyor. Donurucu soğuğun etkisindeki Ankara'da ise sıcaklık biraz yükselecek.
İstanbul'da bugün sabah saatlerinde aralıklarla yağış kendini gösterecek, Pazar ve Pazartesi yağışlar kesilecek. Başkentte 3 gün yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı Cumartesi 4, Pazar 7, Pazartesi ise 9 dereceye kadar yükselecek. İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün sağanak yağış görülecek.
İzmir, Balıkesir ve Aydın'da kıyı kesimler için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sel ve su baskını uyarısı var.