80 milyon lira vurgunla suçlanan zabıt katibi: “Bugün çıkayım yine bana para verecekler”

Ailesinin de içinde bulunduğu bir şebeke kurup 80 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla yargılanan Bakırköy Adalet Sarayı’nda görevli zabıt katibi Süleyman Demirel ve 14 sanığın yargılandığı davada yargılama sürüyor. Davanın sanığı Demirel, “Duruşmaya ara veriyorsunuz yanıma geliyorlar ‘Biz seni hala seviyoruz’ diyorlar.” şeklinde konuştu. Demirel, “Bugün çıkayım yine bana para verecekler, teklif edecekler.” ifadelerini kullandı.

80 milyon lira vurgunla suçlanan zabıt katibi: “Bugün çıkayım yine bana para verecekler” - 1

Bakırköy Adalet Sarayı’nda görevli zabıt katibi Süleyman Demirel’in 80 milyon liralık dolandırıcılıkla suçlandığı davada ikinci duruşma görüldü.

Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Süleyman Demirel ile tutuklu bulunan bazı sanıklar getirildi.

Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

80 milyon lira vurgunla suçlanan zabıt katibi: “Bugün çıkayım yine bana para verecekler” - 2

“DURUŞMAYA ARA VERİNCE ‘BİZ SENİ HALA SEVİYORUZ’ DİYORLAR”

Duruşmada savunma yapan sanık Süleyman Demirel, her şeyi anlattığını, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi.

“Dışarıda olsam birkaç müştekinin daha gönlünü yapacağım, onlar da şikayetini geri çekecekler ama içerideyim elim kolum bağlı.” diyen Demirel, duruşmaya ara verildiğinde bazı müştekilerin yanına gelip, “Biz seni hala seviyoruz.” dediğini öne sürdü.

80 milyon lira vurgunla suçlanan zabıt katibi: “Bugün çıkayım yine bana para verecekler” - 3

“BUGÜN ÇIKAYIM YİNE BANA PARA VERECEKLER”

Demirel, “Bugün çıkayım yine bana para verecekler, teklif edecekler. Aileme ve çocuğuma kavuşmak istiyorum.” diyerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme müştekilerin ifadelerini ve avukatların savunmalarını dinledi.

Mahkeme, Süleyman Demirel ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
80 milyon lira vurgunla suçlanan zabıt katibi: “Bugün çıkayım yine bana para verecekler” - 4

154 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Süleyman Demirel’in 4 ayrı suçtan toplamda 40 yıldan 154 yıla kadar cezalandırılması isteniyor.

Diğer 14 sanığın da değişen suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede savcı örgüt üyelerinin işlediği cezalardan da Süleyman Demirel’in sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.
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