80 milyon lira vurgunla suçlanan zabıt katibi: “Bugün çıkayım yine bana para verecekler”
Ailesinin de içinde bulunduğu bir şebeke kurup 80 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla yargılanan Bakırköy Adalet Sarayı’nda görevli zabıt katibi Süleyman Demirel ve 14 sanığın yargılandığı davada yargılama sürüyor. Davanın sanığı Demirel, “Duruşmaya ara veriyorsunuz yanıma geliyorlar ‘Biz seni hala seviyoruz’ diyorlar.” şeklinde konuştu. Demirel, “Bugün çıkayım yine bana para verecekler, teklif edecekler.” ifadelerini kullandı.
Bakırköy Adalet Sarayı’nda görevli zabıt katibi Süleyman Demirel’in 80 milyon liralık dolandırıcılıkla suçlandığı davada ikinci duruşma görüldü.
Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Süleyman Demirel ile tutuklu bulunan bazı sanıklar getirildi.Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.