80 milyon lira vurgunla suçlanan zabıt katibi: “Bugün çıkayım yine bana para verecekler”

“DURUŞMAYA ARA VERİNCE ‘BİZ SENİ HALA SEVİYORUZ’ DİYORLAR”

Duruşmada savunma yapan sanık Süleyman Demirel, her şeyi anlattığını, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi.

“Dışarıda olsam birkaç müştekinin daha gönlünü yapacağım, onlar da şikayetini geri çekecekler ama içerideyim elim kolum bağlı.” diyen Demirel, duruşmaya ara verildiğinde bazı müştekilerin yanına gelip, “Biz seni hala seviyoruz.” dediğini öne sürdü.