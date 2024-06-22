80 milyon yıllık! Rus turistlerin ilgisini çekiyor, 7 yılda 1 milyon kişi ziyaret etti

Ailesiyle lav sütunlarını görmeye Ankara’dan gelen İsmail Yener, “Buraya ilk kez geliyorum, iş yerindeki bir arkadaşım tavsiye etti. Biz de ailece günübirlik geldik. Hava çok güzel, burası hakikaten görülmesi gereken bir yer özellikle bu volkanik oluşumların görselliği ve denizle birleşimi çok güzel, herkese tavsiye ederim” dedi.