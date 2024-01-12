80 otomobil, 19 villa, 8 arsa, altınlar ve silahlar… Milyonluk bahis operasyonunda 120 gözaltı

Yasa dışı bahis sitelerine yönelik bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Antalya merkezli İstanbul, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hakkari, Ankara, İzmir, Konya, Eskişehir, Isparta, Kocaeli, Adana, Mardin ve Siirt’te yapılan yapılan çalışmalarda 20 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi.