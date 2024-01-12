80 otomobil, 19 villa, 8 arsa, altınlar ve silahlar… Milyonluk bahis operasyonunda 120 gözaltı
Yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynatan ve elde edilen paraların transferini bu amaç için kurdukları ofislerden yönetenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 120 kişi gözaltına alınırken, 242 milyon liralık taşınır, taşınmaz mala el konuldu. El konulan otomobil, altın ve teknolojik aletler, emniyet binasında sergilendi.
Yasa dışı bahis sitelerine yönelik bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.Antalya merkezli İstanbul, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hakkari, Ankara, İzmir, Konya, Eskişehir, Isparta, Kocaeli, Adana, Mardin ve Siirt’te yapılan yapılan çalışmalarda 20 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi.