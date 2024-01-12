80 otomobil, 19 villa, 8 arsa, altınlar ve silahlar… Milyonluk bahis operasyonunda 120 gözaltı

Yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynatan ve elde edilen paraların transferini bu amaç için kurdukları ofislerden yönetenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 120 kişi gözaltına alınırken, 242 milyon liralık taşınır, taşınmaz mala el konuldu. El konulan otomobil, altın ve teknolojik aletler, emniyet binasında sergilendi.

80 otomobil, 19 villa, 8 arsa, altınlar ve silahlar… Milyonluk bahis operasyonunda 120 gözaltı - 1

Yasa dışı bahis sitelerine yönelik bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Antalya merkezli İstanbul, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hakkari, Ankara, İzmir, Konya, Eskişehir, Isparta, Kocaeli, Adana, Mardin ve Siirt’te yapılan yapılan çalışmalarda 20 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

80 otomobil, 19 villa, 8 arsa, altınlar ve silahlar… Milyonluk bahis operasyonunda 120 gözaltı - 2

Bu illerde faaliyet gösteren ofislerde, yasa dışı yollarla bahis oynatan ve bu sitelerin para transferlerini gerçekleştirip yaklaşık 1,5 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik 9 aylık teknik ve fiziki takiple, A.Ç. liderliğindeki yasa dışı bahis suç örgütü üyesi 120 şüpheli operasyonla yakalandı.

80 otomobil, 19 villa, 8 arsa, altınlar ve silahlar… Milyonluk bahis operasyonunda 120 gözaltı - 3

Aramalarda ruhsatsız 10 tabanca ve 1 kurusıkı tabanca, 2 kiralık kasa, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve bankalardaki hesaplara, 80 otomobile, 10 motosiklete, 19 villa daire, 8 arsa olmak üzere toplam 242 milyon TL değerinde taşınır taşınmaz mal varlığına, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

80 otomobil, 19 villa, 8 arsa, altınlar ve silahlar… Milyonluk bahis operasyonunda 120 gözaltı - 4

Operasyonlarda ele geçirilen materyaller, otomobiller ve minibüs, İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

80 otomobil, 19 villa, 8 arsa, altınlar ve silahlar… Milyonluk bahis operasyonunda 120 gözaltı - 5

Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun bugüne kadar yapılmış en büyük siber operasyon olduğunu söyledi.

80 otomobil, 19 villa, 8 arsa, altınlar ve silahlar… Milyonluk bahis operasyonunda 120 gözaltı - 6
80 otomobil, 19 villa, 8 arsa, altınlar ve silahlar… Milyonluk bahis operasyonunda 120 gözaltı - 7
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