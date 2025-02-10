80 yaşında 50 yıl önce başladığı mesleği sürdürüyor: Sayısını 450'ye çıkardı
Ordulu arıcı Mustafa Kara, 50 yıl önce başladığı arıcılığı sürdürüyor. Çatalpınar ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan, 10 çocuk ve 30 torun sahibi 80 yaşındaki Kara, 1975 yılında kendi imkanlarıyla başladığı arıcılıkta kovan sayısını 450'ye çıkardı.
Aradan geçen sürede il il gezerek kaliteli bal için yılın bazı dönemlerini evinden uzakta geçiren Kara, eşinin vefatının ardından birlikte yaşadığı kızı Emine Kara'dan destek alarak mesleğini sürdürmeye çalışıyor.