80 yaşında 50 yıl önce başladığı mesleği sürdürüyor: Sayısını 450'ye çıkardı

"BU MESLEK ÇOK ZOR"

Şu anda arıların kışlık bakımlarının yapıldığını kaydeden Kara, haftanın belirli günlerinde arılığa giderek gıda takviyesi yaptığını, arıların ilkbaharda dirençli olabilmesi için emek verdiklerini dile getirdi.



Kara, arıcılığın kolay bir meslek olmadığına işaret ederek, "Bu meslek çok zor ve meşakkatli. Bu işi herkes yapamaz. Bu iş çok sabır istiyor. Sabırlı olan bu mesleği ancak yapabilir." diye konuştu.





