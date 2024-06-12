80 yaşındaki kadının ölümündeki sır perdesi: 4 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale’de 80 yaşındaki Gülistan Avcı, dün evinde torunu tarafından ölü bulundu. Polis yaptığı ilk incelemede, kadının kesici aletle öldürüldüğünü belirledi. Cinayetle ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

80 yaşındaki kadının ölümündeki sır perdesi: 4 kişi gözaltına alındı - 1

Kırıkkale’de 80 yaşındaki kadının öldürülmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi’ndeki 702’nci Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında dün akşam meydana gelen olayda, evde yalnız yaşayan Gülistan Avcı, torunu tarafından hareketsiz halde bulundu.

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80 yaşındaki kadının ölümündeki sır perdesi: 4 kişi gözaltına alındı - 2

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avcı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemede kesici aletle öldürüldüğü belirlenen kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
80 yaşındaki kadının ölümündeki sır perdesi: 4 kişi gözaltına alındı - 3

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi O.T. ile suç delillerini yok ettiği veya gizlediği belirlenen aynı aileden 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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