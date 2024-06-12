80 yaşındaki kadının ölümündeki sır perdesi: 4 kişi gözaltına alındı

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi O.T. ile suç delillerini yok ettiği veya gizlediği belirlenen aynı aileden 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.