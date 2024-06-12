80 yaşındaki kadının ölümündeki sır perdesi: 4 kişi gözaltına alındı
Kırıkkale’de 80 yaşındaki Gülistan Avcı, dün evinde torunu tarafından ölü bulundu. Polis yaptığı ilk incelemede, kadının kesici aletle öldürüldüğünü belirledi. Cinayetle ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale’de 80 yaşındaki kadının öldürülmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.Bahçelievler Mahallesi’ndeki 702’nci Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında dün akşam meydana gelen olayda, evde yalnız yaşayan Gülistan Avcı, torunu tarafından hareketsiz halde bulundu.