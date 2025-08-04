800 gram doğdu, 4 ay yoğun bakımda kaldı: 5 aylık dünyaya gelen bebeğin yaşam mücadelesi

İlk çocuklarını erken doğumda kaybettiklerini anımsatan baba Oğuz Fidan ise şunları kaydetti:



"25'inci hafta bizim için bir mucize. İlk evladımızı kaybettiğimiz için Göktürk Türkeş'e sımsıkı sarıldık. Her çocuk tabii ki de kıymetli. Ama Göktürk burada farklı bir yere gelmişti. Doğduğu günden itibaren mücadele süreci o kadar farklıydı ki. Akciğerlerinden rahatsızlıklar yaşadı, enfeksiyonlarla mücadele etti. Günlerce sabrettik. Ondan sonraki günlerin hepsi bizler için umut dolu oldu. Hiçbir şekilde umudumuzu yitirmedik. Doktorlar ve hemşireler de bizimle acıyı ve mutluluğu birlikte yaşadı."İsmini neden Göktürk koyduk? 'Türk'e umut olsun' dedik. Ondan dolayı bu şekilde oldu ve o da kendince mücadele ederek, isminin hakkını vererek inşallah adıyla da yaşayacak."



