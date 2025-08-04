800 gram doğdu, 4 ay yoğun bakımda kaldı: 5 aylık dünyaya gelen bebeğin yaşam mücadelesi
Aydın'da 800 gram doğan, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 600 grama kadar düşen bebek, yoğun bakımdaki 4 aylık sürecinin ardından sağlığına kavuştu.
Efeler ilçesinde yaşayan Fulya Hande Fidan (34), hamileliğinin 5. ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.
Erken doğum yapan Fidan'ın bebeği 800 gram olarak dünyaya geldi. Göktürk Türkeş adı verilen bebek, ciğerleri yeteri kadar gelişmediği için kuvöze alınıp ileri düzeyde solunum desteği uygulandı.
Bu süreçte kilosu 600 grama düşen bebeğin yaşama tutunması için doktor ve hemşireler adeta seferber oldu. Bebek, 120 günlük yoğun bakım sürecinde hem gelişim takibine alındı hem de birçok riskli sağlık sorununu atlattı.