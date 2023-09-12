81 ilde okul çevreleri ve servis araçlarına denetim

13 bin 717 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelindeki 14 bin 556 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi.

2 yağma, 1 cinsel suçlar, 5 uyuşturucu suçları, 11 yaralama, 10 hırsızlık, 7 dolandırıcılık, 6 tehdit,3 hakaret, 39 yoklama kaçağı-bakaya ve 29 diğer suçlardan olmak üzere toplam 113 aranan kişi yakalandı.