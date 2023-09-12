81 ilde okul çevreleri ve servis araçlarına denetim
Türkiye genelinde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimde çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalandı. Kayıp 6 çocuk bulundu. 13 bin 948 okul servis aracının denetlendiği denetimde toplam 938 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca eksikliği tespit edilen 97 okul servis aracı trafikten menedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve umuma açık iş yerlerinde uygulama yapıldı. Ayrıca okul servis araçları ve personeli denetlendi.