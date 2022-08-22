81 ilde Sosyal Konut Projesi: 20 yıl vadeyle daire

Gözler 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıntılarını açıklayacağı 'Sosyal Konut' projesinde.

Salgın döneminde azalan konut arzını artırmak istediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız salgın döneminde azalan konut arzını hızla artırarak hem inşaat sektörünü canlandırmak hem de insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını temin etmektir.. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine de yol açacaktır" sözleriyle "Sosyal Konut" projesinin müjdesini vermişti.