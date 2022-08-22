81 ilde Sosyal Konut Projesi: 20 yıl vadeyle daire

Sosyal konut projesinde, gözler 13 Eylül'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. Sosyal Konut Projesi'nin hangi illerde olacağı, kimlerin yararlanabileceği, ödeme seçenekleri ve evlerin nasıl olacağıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Haberler - ntv.com.tr 22.08.2022 - 12:47

81 ilde Sosyal Konut Projesi: 20 yıl vadeyle daire - 1

81 ilde Sosyal Projesi başlatılacak. Projenin ayrıntılarını 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı açıklayacak.

81 ilde Sosyal Konut Projesi: 20 yıl vadeyle daire - 2

Gözler 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıntılarını açıklayacağı 'Sosyal Konut' projesinde.

Salgın döneminde azalan konut arzını artırmak istediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız salgın döneminde azalan konut arzını hızla artırarak hem inşaat sektörünü canlandırmak hem de insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını temin etmektir.. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine de yol açacaktır" sözleriyle "Sosyal Konut" projesinin müjdesini vermişti.

81 ilde Sosyal Konut Projesi: 20 yıl vadeyle daire - 3

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK?

Projeye ilişkin Twitter'dan bir mesaj yayımlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak" sözleriyle proje hakkında bilgiler paylaşmıştı.

81 ilde Sosyal Konut Projesi: 20 yıl vadeyle daire - 4

İşte sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları;

81 ilde Sosyal Konut Projesi: 20 yıl vadeyle daire - 5

SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE OLACAK?

Sosyal konut projesinin 81 ilde hayata geçirilecek.

81 ilde Sosyal Konut Projesi: 20 yıl vadeyle daire - 6

SOSYAL KONUT PROJESİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Sosyal konut projesinde, başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere emekliler ve ilk kez evlenenlere özel kota sağlanacak.

81 ilde Sosyal Konut Projesi: 20 yıl vadeyle daire - 7

SOSYAL KONUT PROJESİNDE ÖDEME SEÇENEKLERİ NASIL OLACAK?

20 yıla varan vade ve uygun ödeme koşulları sunulacak.

81 ilde Sosyal Konut Projesi: 20 yıl vadeyle daire - 8

SOSYAL KONUT PROJESİNDE EVLER NASIL OLACAK?

Yerel ve yatay mimari ile inşa edilecek evler, sıfır atık projesine uyumlu olacak.

Enerji verimliliği de ön plana çıkarılacak. Projede, iklim dostu malzemeler kullanılacak.

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