81 ilde Sosyal Konut Projesi'nde yeni ayrıntılar

Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.

30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak.



Yaş skalası ve bir oran belirlenecek.

Konut projesine giremeyenler, arsaya başvurup kendi evlerini yapabilecek.

Yeni evliler diye değil ''gençler'' diye bir kategori olacak.

240 aya kadar da vade imkânı olacak.