81 ilde Sosyal Konut (Ucuz Konut) Projesi'nde yeni ayrıntılar: Aylık taksitler kaç TL olacak?

13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak olan Sosyal Konut projesiyle ilgili yeni ayrıntılar belli olmaya başladı. Satışa sunulacak ucuz konutların aylık taksitleri ne kadar olacak? Kimler yararlanabilecek? Gelir limiti ne kadar olacak? Başvuruda yaş sınırı olacak mı? İşte sosyal konutlarla ilgili tüm soruların cevapları...

Haberler - ntv.com.tr 25.08.2022 - 09:24 | Son Güncelleme : 25.08.2022 - 09:38

81 ilde Sosyal Konut (Ucuz Konut) Projesi'nde yeni ayrıntılar: Aylık taksitler kaç TL olacak? - 1

81 ilde Sosyal Projesi başlatılacak. Cumhurbaşkanı 'ın 13 Eylül'de açıklayacağı sosyal konut projesinde yeni ayrıntılar da belli olmaya başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru şartlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları;

81 ilde Sosyal Konut (Ucuz Konut) Projesi'nde yeni ayrıntılar: Aylık taksitler kaç TL olacak? - 2

SOSYAL KONUTTA GELİR LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.

81 ilde Sosyal Konut (Ucuz Konut) Projesi'nde yeni ayrıntılar: Aylık taksitler kaç TL olacak? - 3

SOSYAL KONUTTA AYLIK TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

Bakan Kurum'un açıkladığı hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 9.600 TL, diğer illerde ise 8.400 TL olacak. en düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa 1650 TL iki çalışan varsa 3300 TL olacak.

81 ilde Sosyal Konut (Ucuz Konut) Projesi'nde yeni ayrıntılar: Aylık taksitler kaç TL olacak? - 4

SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE OLACAK?

Sosyal konut projesinin 81 ilde hayata geçirilecek.

81 ilde Sosyal Konut (Ucuz Konut) Projesi'nde yeni ayrıntılar: Aylık taksitler kaç TL olacak? - 5

SOSYAL KONUT BAŞVURUDA YAŞ SINIRI VAR MI?

30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirlenecek.

Yeni evliler diye değil "gençler" diye bir kategori olacak.

81 ilde Sosyal Konut (Ucuz Konut) Projesi'nde yeni ayrıntılar: Aylık taksitler kaç TL olacak? - 6

SOSYAL KONUTTA KAÇ AYLIK VADE OLACAK?

240 aya kadar da vade imkânı olacak.

81 ilde Sosyal Konut (Ucuz Konut) Projesi'nde yeni ayrıntılar: Aylık taksitler kaç TL olacak? - 7

SOSYAL KONUT PROJESİNDE EVLER NASIL OLACAK?

Yerel ve yatay mimari ile inşa edilecek evler, sıfır atık projesine uyumlu olacak.

Enerji verimliliği de ön plana çıkarılacak. Projede, iklim dostu malzemeler kullanılacak.

81 ilde Sosyal Konut (Ucuz Konut) Projesi'nde yeni ayrıntılar: Aylık taksitler kaç TL olacak? - 8

PROJEDE SADECE KONUTLAR MI OLACAK?

Sosyal Konut projesinde konut, konut arsası ve sanayi siteleri olacak.

Konut projesine giremeyenler, arsaya başvurup kendi evlerini yapabilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER