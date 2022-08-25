81 ilde Sosyal Konut (Ucuz Konut) Projesi'nde yeni ayrıntılar: Aylık taksitler kaç TL olacak?

Haberler - ntv.com.tr 25.08.2022 - 09:24 | Son Güncelleme : 25.08.2022 - 09:38
81 ilde Sosyal Konut Projesi başlatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı sosyal konut projesinde yeni ayrıntılar da belli olmaya başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru şartlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları;
Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.
Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.
Bakan Kurum'un açıkladığı hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 9.600 TL, diğer illerde ise 8.400 TL olacak. en düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa 1650 TL iki çalışan varsa 3300 TL olacak.
Sosyal konut projesinin 81 ilde hayata geçirilecek.
30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirlenecek.
Yeni evliler diye değil "gençler" diye bir kategori olacak.
240 aya kadar da vade imkânı olacak.
Yerel ve yatay mimari ile inşa edilecek evler, sıfır atık projesine uyumlu olacak.
Enerji verimliliği de ön plana çıkarılacak. Projede, iklim dostu malzemeler kullanılacak.
Sosyal Konut projesinde konut, konut arsası ve sanayi siteleri olacak.
Konut projesine giremeyenler, arsaya başvurup kendi evlerini yapabilecek.