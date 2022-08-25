81 ilde Sosyal Konut (Ucuz Konut) Projesi'nde yeni ayrıntılar: Aylık taksitler kaç TL olacak?

SOSYAL KONUTTA AYLIK TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.



Bakan Kurum'un açıkladığı hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 9.600 TL, diğer illerde ise 8.400 TL olacak. en düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa 1650 TL iki çalışan varsa 3300 TL olacak.