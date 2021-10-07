82 yaşında kayığına binip her gün denizde satış yapıyor

'da yaşayan Yüksel Korucu (82), doğadan topladığı leri yat turuna çıkan tatilcilere satıyor. Her gün ortalama 10 kilometre kürek çeken Korucu, ekmek parasını denizden ve doğadan çıkarıyor.

Haberler - DHA 07.10.2021 - 10:05 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 10:24

82 yaşında kayığına binip her gün denizde satış yapıyor - 1

'nın Demre ilçesine bağlı Kekova'da yaşamını sürdüren Yüksel Korucu, doğadan kekik, adaçayı, nane ve keçiboynuzunu toplayıp evinde paketliyor, paketleri de türüne göre 4 çuvala yerleştiriyor.

82 yaşında kayığına binip her gün denizde satış yapıyor - 2
Ardından ürünlerini 3 metrelik sandalına yükleyen Korucu, Akvaryum Koyu ile Üçağız Mahallesi arasındaki 3,5 kilometrede kürek çekiyor.
82 yaşında kayığına binip her gün denizde satış yapıyor - 3
Yüzme molası veren yatlar arasında gezerek satış yapan Korucu, nane, kekik ve adaçayının paketini 15 liradan, keçiboynuzunun paketini 20 liradan satıyor.
82 yaşında kayığına binip her gün denizde satış yapıyor - 4
Kağıt para getirenlere "Gidin bozuk para getirin, bozuk para bana lazım oluyor" diyerek geri gönderen Yüksel Korucu'nun ürünlerine mavi yolculuk tutkunları ilgi gösteriyor.
82 yaşında kayığına binip her gün denizde satış yapıyor - 5
Yat kaptanları, yolcularına tanıttığı Yüksel Korucu'ya öğle yemeği de ikram ediyor.  Akvaryum Koyu'nda satışı tamamlayınca da rotasını Tersane Koyu'na doğru çeviren Korucu, saat 15.00-16.00 arası satışı tamamlayarak, Üçağız Mahallesi'ne dönüyor.
82 yaşında kayığına binip her gün denizde satış yapıyor - 6

"GÜNDE ORTALAMA 10 KİLOMETRE KÜREK ÇEKİYOR"

Korucu eve döndüğünde, bir gün sonrasının hazırlıklarına başlıyor. Eşini bir süre önce kaybeden, 5 çocuk annesi Yüksel Korucu, günde ortalama 10 kilometre kürek çekerek elde ettiği gelirle geçinmeye çalışıyor.
82 yaşında kayığına binip her gün denizde satış yapıyor - 7

Yüksel Korucu, "Birkaç senedir geliyorum. Geçen yıl gelmedim. O da ellerim kırıktı da gelmedim. Parmaklarım kırık. Hareket etsin diye geliyorum. Kürekleri buruyorum ya avcuma, top kullan dediler kullandım, yumulmadı" diye konuştu.

82 yaşında kayığına binip her gün denizde satış yapıyor - 8
82 yaşında kayığına binip her gün denizde satış yapıyor - 9
82 yaşında kayığına binip her gün denizde satış yapıyor - 10

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