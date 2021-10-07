82 yaşında kayığına binip her gün denizde satış yapıyor

Haberler - DHA 07.10.2021 - 10:05 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 10:24
Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kekova'da yaşamını sürdüren Yüksel Korucu, doğadan kekik, adaçayı, nane ve keçiboynuzunu toplayıp evinde paketliyor, paketleri de türüne göre 4 çuvala yerleştiriyor.
Yüksel Korucu, "Birkaç senedir geliyorum. Geçen yıl gelmedim. O da ellerim kırıktı da gelmedim. Parmaklarım kırık. Hareket etsin diye geliyorum. Kürekleri buruyorum ya avcuma, top kullan dediler kullandım, yumulmadı" diye konuştu.