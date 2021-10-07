82 yaşında kayığına binip her gün denizde satış yapıyor

Yüksel Korucu, "Birkaç senedir geliyorum. Geçen yıl gelmedim. O da ellerim kırıktı da gelmedim. Parmaklarım kırık. Hareket etsin diye geliyorum. Kürekleri buruyorum ya avcuma, top kullan dediler kullandım, yumulmadı" diye konuştu.