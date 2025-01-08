82 yaşında15 metrekarede 65 yılını geçirdi: "Meslek unutuldu, çırak bile yetişmiyor"

65 YILLIK MESLEK AŞKI

1954 yılında ilkokulu bitirdikten sonra kalaycılık mesleğini bir ustanın yanında öğrenen Mustafa Karacan, daha sonra kardeşiyle birlikte bir dükkân açarak mesleğini sürdürdü. Ancak kardeşinin vefatından sonra kalaycılığa olan talebin azalmasıyla aktif olarak bu işi yapmayı bıraktı. Karacan, “82 yaşındayım ama içimdeki çalışma azmi hiç bitmedi” diyerek mesleğine olan sevgisini dile getirdi.



“BAKIR, ARTIK SÜS EŞYASI OLDU"



Teknolojinin gelişmesiyle çelik tencerelerin yaygınlaştığını ve bakır eşyaların dolaplarda süs olarak saklandığını ifade eden Karacan, “Eskiden gelin olacak kızların çeyizinde bakır tas, tabak, kazan, tepsi, bardak, çaydanlık ve leğenler olurdu. Şimdi bakıra olan ilgi azaldı. Çünkü bakır masraflı bir iş, her yıl kalay yapılması gerekiyor. Çelik tencereler ise uzun ömürlü” dedi. Bununla birlikte, günümüzde kullanılan bazı mutfak eşyalarının sağlıksız olduğunu belirten Karacan, “Özellikle boyalı naylon kapların sağlığa zararlı olduğunu düşünüyorum. En sağlıklı ürün bakırdır” diyerek bakırın önemine dikkat çekti.