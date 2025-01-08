82 yaşında15 metrekarede 65 yılını geçirdi: "Meslek unutuldu, çırak bile yetişmiyor"
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Karacan, yarım asrı aşkın süredir 15 metrekare alanlık dükkanında kalaycılık mesleğini sürdürüyor. Yaşının ilerlemesine rağmen mesleğine olan sevgisi ve çalışma azmiyle gençlere örnek olan Karacan, eski zanaatların unutulmaması gerektiğine dikkat çekiyor.
1954 yılında kalaycılığı öğrenmeye başlayan Mustafa Karacan, 65 yıldır bu mesleği yapıyor. Kardeşiyle birlikte açtığı dükkanda mesleğini sürdüren Karacan, talebin azalmasıyla aktif olarak kalaycılık yapmayı bırakmış olsa da hala tamir işleri yaparak meslek aşkını yaşatıyor.