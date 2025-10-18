82 yaşındaki alzheimer hastası Ramazan Batur aramalarında 30. Gün

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 30 günü aşkın süredir kayıp olan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur'u bulmak için havadan ve karadan 250 kilometrekarelik dev bir alan taranmasına rağmen herhangi bir ize rastlanılamadı. Yoğun arama faaliyetleri, AFAD'ın açıklamasıyla artık yalnızca jandarma tarafından rutin olarak sürdürülecek.

Siirt'te 17 Eylül'de kaybolan 83 yaşındaki  Alzheimer  hastası Ramazan Batur'u bulmak için şu ana kadar havadan ve karadan 250 kilometrekareyi aşan bir alanda çalışma yürütülmüştü.

30 günü aşkın süredir kayıp olan Batur'a ilişkin herhangi bir ize rastlanılmadı.

Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ köyünde kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur için başlatılan arama çalışmaları havadan ve karadan devam etti.

Arama çalışmalarında 250 kilometrekarelik alan tarandı. Siirt AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Karabağ köyü merkezli yürütülen faaliyetlerde Tosunbağı, Bölüktepe, Çelikli, İğdeli, Kılıçlı, Çaykaya, Kapıkaya, Uluköy ve Basuran köylerinin de aramalara dahil edildiği, bölgede tespit edilen tüm metruk binaların, ahırların, kuyuların, mağaraların ve su kaynaklarının da aranarak incelendiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, 2 farklı dron ekibi ile AFAD Başkanlığı ve jandarmaya ait insansız hava araçlarının (İHA) çalışmalara havadan destek verdiği ifade edildi.

Çalışmaların bugüne kadar 24 saat esasına göre sürdürüldüğü, Batur'un diğer illerde olma ihtimaline karşı ulusal ve yerel basın kuruluşlarına bilgilendirmeler yapıldığı, ayrıca bölgede bulunan tüm köylerin muhtarları ve imamlarıyla toplantılar gerçekleştirildiği aktarıldı.

30 gündür devam eden yoğun çalışmalarda arazide doğal sınırlara ulaşıldığı, ancak buna rağmen şahsa ait herhangi bir ize rastlanılmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Kamu kaynakları ve personel durumu gözetilerek rutin arama-tarama faaliyetlerine yalnızca jandarma tarafından devam edilecek olup, kalan unsurlar şüphe ve ihbar temelli arama düzeninde faaliyet gösterecektir" denildi.

