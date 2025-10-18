82 yaşındaki alzheimer hastası Ramazan Batur aramalarında 30. Gün
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 30 günü aşkın süredir kayıp olan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur'u bulmak için havadan ve karadan 250 kilometrekarelik dev bir alan taranmasına rağmen herhangi bir ize rastlanılamadı. Yoğun arama faaliyetleri, AFAD'ın açıklamasıyla artık yalnızca jandarma tarafından rutin olarak sürdürülecek.
Siirt'te 17 Eylül'de kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur'u bulmak için şu ana kadar havadan ve karadan 250 kilometrekareyi aşan bir alanda çalışma yürütülmüştü.