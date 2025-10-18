82 yaşındaki alzheimer hastası Ramazan Batur aramalarında 30. Gün

30 gündür devam eden yoğun çalışmalarda arazide doğal sınırlara ulaşıldığı, ancak buna rağmen şahsa ait herhangi bir ize rastlanılmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Kamu kaynakları ve personel durumu gözetilerek rutin arama-tarama faaliyetlerine yalnızca jandarma tarafından devam edilecek olup, kalan unsurlar şüphe ve ihbar temelli arama düzeninde faaliyet gösterecektir" denildi.