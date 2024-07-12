85 bin liraya satın aldığı inek sır oldu! "Büyükbaş hayvancılığa başladım pişman oldum"
Hatay'da hayvancılıkla uğraşan Mustafa Çiçek’in 85 bin liraya satın aldığı inek, sırra kadem bastı. Çiçek, kaçan hayvanının ardından söylediği, “Büyükbaş hayvancılığına 1 ay önce başladım ama başladığıma pişman oldum.” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
Hatay'ın Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Çiçek, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraşıyor. Geçmiş yıllarda küçükbaş hayvancılık yapan Çiçek, 1 ay önce büyükbaş hayvancılık yapmaya karar verdi.