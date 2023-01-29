86 yaşında çifte cinayet: İntihardan vazgeçti, eşini ve oğlunu öldürdü

"KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİME ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRÜRÜM"

İfadesinde suçunu itiraf eden Mehmet Aslan şunları söyledi: “Yaklaşık 10 yıldır çocuklarım anneleriyle ayrılmamı istiyordu. Bu konuda da annelerine sürekli laf ederek baskı kuruyorlardı. Eşim son dönemde arada kaldığı için bana ‘İkimiz de intihar edip kurtulalım’ dedi hatta ‘Ölürken canım acımasın’ demişti. Ben de olay günü bu konuda tartıştım. İntihardan vazgeçtik, 'Kendimi öldüreceğime çocuklarımı öldürürüm' dedim."