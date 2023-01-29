86 yaşında çifte cinayet: İntihardan vazgeçti, eşini ve oğlunu öldürdü

Eskişehir'de 86 yaşındaki emekli uzman jandarma Mehmet Aslan, eşini ve oğlunu öldürdü, diğer oğlunu da ağır yaraladı. Gözaltına alınan Aslan ifadesinde, çocuklarının yaklaşık 10 yıldır boşanmaları için eşine baskı yaptığını ileri sürdü. Aslan, "Eşim son dönemde arada kaldığı için bana ‘İkimiz de intihar edip kurtulalım’ dedi hatta ‘Ölürken canım acımasın’ demişti. Ben de olay günü bu konuda tartıştım. İntihardan vazgeçtik, 'Kendimi öldüreceğime çocuklarımı öldürürüm' dedim" diye konuştu.

86 yaşında çifte cinayet: İntihardan vazgeçti, eşini ve oğlunu öldürdü - 1

Eskişehir’de tabancayla eşi Fatma Aslan’ı (84), Bilecik'te oğlu Erol Aslan’ı öldürüp, diğer oğlu Osman Aslan’ı da ağır yaralayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan (86), ‘eşe ve alt soya karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

86 yaşında çifte cinayet: İntihardan vazgeçti, eşini ve oğlunu öldürdü - 2

Eskişehir’in İnönü ilçesinde yaşayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan, dün tartıştığı eşi Fatma Aslan'ı tabancayla öldürdü. Evden çıkan Aslan, 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oturan oğlu Erol Aslan’ın evine gitti.

86 yaşında çifte cinayet: İntihardan vazgeçti, eşini ve oğlunu öldürdü - 3

Oğlunu da evde vurarak öldüren Mehmet Aslan, diğer oğlu Osman Aslan’ı ise eve çağırdı. Apartman girişinde karşıladığı oğlu Osman Aslan’ı da tabancayla ağır yaralayan Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta minibüs beklerken polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alınan Aslan, işlemleri sonrası Bozüyük Adliyesi’ne sevk edildi. Polis aracından elinde bastonla inen Mehmet Aslan, savcılık sorgusuna alındı.

86 yaşında çifte cinayet: İntihardan vazgeçti, eşini ve oğlunu öldürdü - 4

"KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİME ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRÜRÜM"

İfadesinde suçunu itiraf eden Mehmet Aslan şunları söyledi:  “Yaklaşık 10 yıldır çocuklarım anneleriyle ayrılmamı istiyordu. Bu konuda da annelerine sürekli laf ederek baskı kuruyorlardı. Eşim son dönemde arada kaldığı için bana ‘İkimiz de intihar edip kurtulalım’ dedi hatta ‘Ölürken canım acımasın’ demişti. Ben de olay günü bu konuda tartıştım. İntihardan vazgeçtik, 'Kendimi öldüreceğime çocuklarımı öldürürüm' dedim."

86 yaşında çifte cinayet: İntihardan vazgeçti, eşini ve oğlunu öldürdü - 5

Eşini mutfakta bulaşık yıkarken başına ateş ederek öldürdüğünü anlatan Aslan, "Evden çıktıktan sonra Bozüyük’e geldim. Oğlum Erol’un oturduğu evin anahtarı bende de vardı. Zaman zaman gidip kalırdım. İçeri girdiğimde hemen tabancamı çıkardım ve oğlumu öldürdüm. Daha sonra da diğer oğlum Osman’ı aradım eve çağırdım. O da geldiğinde apartman girişinde onu da tabancayla vurdum” dedi.

86 yaşında çifte cinayet: İntihardan vazgeçti, eşini ve oğlunu öldürdü - 6

Öte yandan Fatma ve oğlu Erol Aslan için Eskişehir’in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailenin yakınları ve komşuları katıldı. Fatma Aslan ve Erol Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Mehmet Aslan’ın tabancayla vurup yaraladığı Osman Aslan’ın sağlık durumunun ise kritik olduğu ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

86 yaşında çifte cinayet: İntihardan vazgeçti, eşini ve oğlunu öldürdü - 7
86 yaşında çifte cinayet: İntihardan vazgeçti, eşini ve oğlunu öldürdü - 8

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