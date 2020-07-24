86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii dünya basınında

Ayasofya-i Kebir Camii'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dünya basınında geniş yer buldu. Camide kılınan Cuma namazı, dünya basınında da geniş yer buldu.

DHA 24.07.2020 - 14:10 | Son Güncelleme : 24.07.2020 - 14:14

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii dünya basınında - 1
ABD’nin en büyük ve en eski gazetesi olarak bilinen Washington Post Ayasofya’da kılınacak Cuma namazını, “Türkiye’de müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'da ilk Cuma namazı” başlıklı haberi ile duyurdu.
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii dünya basınında - 2
Yunanistan medyasından Ekathimerini gazetesi, “Binlerce kişi Ayasofya’da Cuma namazı için toplandı” ifadelerini kullandı.
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii dünya basınında - 3
Çin'in 24 saat İngilizce yayın yapan haber kanalı CGTN Ayasofya’daki Cuma namazına ilişkin görüntüleri, “İkonik Ayasofya’da ilk Cuma namazı” başlığı ile canlı yayınlıyor.
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii dünya basınında - 4
Alman medyasından Deutsche Welle’nin, “Ayasofya’da Cuma namazı” başlıklı haberinde, “Ayasofya, 1500 yıldır İstanbul’un kalbinde bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii dünya basınında - 5
İngiliz medyasından BBC News, “Eski İstanbul müzesi, Müslümanları ağırlıyor” ifadelerini kullandı.
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii dünya basınında - 6
Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera, “Müslümanlar, Ayasofya’da 86 yılın ardından ilk kez dualar okuyor” başlığını kullandı.

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