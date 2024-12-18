87 yaşındaki huzurevi sakininin 'hakimlik' hayali gerçek oldu: Cübbe giydi, dava yönetti

''BİR ÇOCUĞUM ŞU ANDA AĞIR CEZA HAKİMİ''

4 çocuğu olduğunu ve bir oğlunun hakim olduğunu ifade eden Naci Çelenk, "Kendim gelemediğim yere çocuğumu okuttum. Bir çocuğum şu anda ağır ceza hakimidir. Ben köy çocuğuyum. 'Hayvanlara bak, başka şeylere bak' diyerek okulu okutmadılar. Ama ben öyle yapmadım. Hakim ve öğretmen çocuklarım var. Ben işçi emeklisiyim. Ama okusaydım ağırlıkla hukuku düşünürdüm. Ben hakim olmayı çok istedim ama göndermediler. Bugün hayalim gerçekleşti. Bugün içinde bulunduğumuz hukuk düzenini hissetim. Mutlu oldum” dedi.