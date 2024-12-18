87 yaşındaki huzurevi sakininin 'hakimlik' hayali gerçek oldu: Cübbe giydi, dava yönetti
Samsun'un Atakum ilçesindeki huzurevinde yaşayan 87 yaşındaki Naci Çelenk'in 'hakimlik' hayali gerçek oldu. Samsun Adliyesi'nde düzenlenen organizasyonda temsili olarak mahkeme salonunda hakimlik yapan Çelenk, unutulmaz anlar yaşadı.
Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi", Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden hizmet alan yaşlıların geçmişe karşı pişmanlıklarını azaltabilmeyi, yaşlıların zihinlerinde sürekleri yer alan hayallerini imkanlar ölçüsünde gerçekleştirebilmeyi hedefliyor.