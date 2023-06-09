89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi’nin arazisine "yeniden bina yapılsın" tartışması

Yıkılan bina yerine park yapılma tekliflerine tepki gösteren Aydın, "Bu kabul edilebilecek bir durum değil. Savcılık incelemesinin ardından bu zeminde tekrar yapı yapılabilir mi, yapılamaz mı, çıkacak incelemenin ardından bizim de önerilerimiz var. Bizim buranın tekrar eski duruma getirilmesi konusunda çabalarımız var. Şimdiden bazı insanların başkalarının mağduriyetinin üzerinden park olsun demeleri doğru değil. Bu toplumun içerisinden yüzlerce insan mağdur olmuş. Bu mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için çalışma yapılması lazım” diye konuştu.