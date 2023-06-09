89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi’nin arazisine "yeniden bina yapılsın" tartışması
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Diyarbakır’daki Galeria Sitesi'nin mülk sahipleri araziye yeniden bina yapılması için birleşti. 89 kişinin hayatını kaybettiği binanın arsasına park yapılacağı iddiaları üzerinde platform kurduklarını belirten mülk sahipleri, "Biz burada büyük mağduriyet yaşadık. Birçok insanın tek mal varlığı burasıydı." dediler.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır’da 1’i boş, 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.