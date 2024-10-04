89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi için yeni karar
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Diyarbakır'da 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nin mülk sahiplerinin oluşturduğu platform, siteden geriye kalan 6 dönümlük arazi için yerinde dönüşüm kararı aldı. Karar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kabul edildi. Yeni projesi yapılan alanın ismi de "Galeria Yaşam Merkezi" olarak yaşatılacak.
İSMİ YAŞATILACAK
Depremde 89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi için yerinde dönüşüm kararı alındı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır’da 1’i boş 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti 912 kişi de yaralandı.