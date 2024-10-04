89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi için yeni karar

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Diyarbakır'da 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nin mülk sahiplerinin oluşturduğu platform, siteden geriye kalan 6 dönümlük arazi için yerinde dönüşüm kararı aldı. Karar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kabul edildi. Yeni projesi yapılan alanın ismi de "Galeria Yaşam Merkezi" olarak yaşatılacak.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi için yeni karar - 1

İSMİ YAŞATILACAK

Depremde 89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi için yerinde dönüşüm kararı alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır’da 1’i boş 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti 912 kişi de yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi için yeni karar - 2

Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı. Sitede 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Diğer 3 blok da kontrollü şekilde yıkıldı.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi için yeni karar - 3

Sitenin mülk sahipleri de haklarını korumak adına "Galeria Mülk Sahipleri Platformu"nu kurdu. Platforma üye olan 200 kişi her ay bir araya gelerek toplantılar düzenliyor.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi için yeni karar - 4

Platform, Galeria Sitesi'nden geriye kalan 6 dönümlük arazi için yerinde dönüşüm kararı alarak, yeni bir iş ve yaşam merkezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne dilekçe verdi.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi için yeni karar - 5

Dilekçeleri kabul edilen platform, burada 9 katlı 4 bloklu site içerisinde 268 konut, 177 iş yerinden oluşan 2 katlı bir AVM olan "Galeria Yaşam Merkezi" kurmaya karar vererek bir müteahhitle anlaşarak projelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne sundu.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi için yeni karar - 6

Müdürlük, projeyi onayladı. Projenin ruhsatı Büyükşehir Belediyesi’nden alındıktan sonra inşaata başlanacak.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi için yeni karar - 7

"YERİNDE DÖNÜŞÜMÜN GALERIA SİTESİ İÇİN ARTISI OLDUĞUNU GÖZLEMLEDİK"

Platform sözcüsü Ender Budak, yerinde dönüşüm için hak sahiplerinin yüzde 74’ünün rızasının alındığını belirterek "Bu projenin Galeria Sitesi’ne artısı olduğunu gözlemledik. Yerinde dönüşüm için yüzde 50 artı 1 kuralı var. Bu kuralı yerine getirdik ve platformdaki mülk sahipleriyle konuştuktan sonra yüzde 74 oy çıkarak hak kazandık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne giderek yerinde dönüşüm için başvurduk. Daha sonra müteahhitle anlaştık.” dedi.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi için yeni karar - 8

"SÜREÇ 3 VEYA 4 AYDA TAMAMLANACAK"

"Galeria Sitesi"nin ismini yaşatmak istediklerini söyleyen Budak, ruhsat işlemlerinin ardından inşaat çalışmalarının başlayacağını ifade ederek şöyle devam etti.

"Anlaşmış olduğumuz müteahhit de belediyeye gidip ruhsat talebinde bulunacak. Bu süreç de 3 veya 4 ay içerisinde tamamlanacak.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi için yeni karar - 9

Ruhsat alındığında ilk kazma vurulacak. Zaten projenin tamamlandığı konusunda hem onay hem de yazımızı da aldık."

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