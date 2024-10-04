89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi için yeni karar

"YERİNDE DÖNÜŞÜMÜN GALERIA SİTESİ İÇİN ARTISI OLDUĞUNU GÖZLEMLEDİK"

Platform sözcüsü Ender Budak, yerinde dönüşüm için hak sahiplerinin yüzde 74’ünün rızasının alındığını belirterek "Bu projenin Galeria Sitesi’ne artısı olduğunu gözlemledik. Yerinde dönüşüm için yüzde 50 artı 1 kuralı var. Bu kuralı yerine getirdik ve platformdaki mülk sahipleriyle konuştuktan sonra yüzde 74 oy çıkarak hak kazandık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne giderek yerinde dönüşüm için başvurduk. Daha sonra müteahhitle anlaştık.” dedi.