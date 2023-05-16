89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nde çalışmalar durduruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Diyarbakır’daki Galeria Sitesi’nde numune alınması için zemine inildi, çalışmalar geçici süreliğine durduruldu.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nde çalışmalar durduruldu - 1

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki yıkıcı depremde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde çöken Galeria Sitesinin B Bloku 89 kişiye mezar olmuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nde çalışmalar durduruldu - 2

Geçen haftalarda binanın yıkılma sebebinin ortaya konulduğu raporda bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan S.S.’nin “Bu site yapılmadan önce arazide Yıldız Otoparkı, Yıldız Yazlık Sinema ve Yıldız Havuzu vardı. Arazi o zaman bataklıktı.” sözlerinin ardından zemin değerlendirilmesi için çalışmalarda temele inildi.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nde çalışmalar durduruldu - 3

Kentte yıkılan binalar, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve üç savcı tarafından yürütülüyor.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nde çalışmalar durduruldu - 4

Bu çerçevede Galeria Sitesinin zemin numunesi için Savcılık kararıyla temele inildi.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nde çalışmalar durduruldu - 5

Enkaz bölgesinde geçici süreliğine durdurulan çalışmada savcılığın numune alması bekleniyor.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nde çalışmalar durduruldu - 6
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