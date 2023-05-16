89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nde çalışmalar durduruldu

Geçen haftalarda binanın yıkılma sebebinin ortaya konulduğu raporda bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan S.S.’nin “Bu site yapılmadan önce arazide Yıldız Otoparkı, Yıldız Yazlık Sinema ve Yıldız Havuzu vardı. Arazi o zaman bataklıktı.” sözlerinin ardından zemin değerlendirilmesi için çalışmalarda temele inildi.