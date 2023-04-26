89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin enkazından 300 kamyon hafriyat taşındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1 bloğunun yıkılması sonucu 89 kişi yaşamını yitiren, 3 bloğu ise kontrollü olarak yıkılan Galeria Sitesi’ndeki enkaz kaldırma çalışmalarında şu ana kadar 300 kamyon hafriyat taşındı.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin enkazından 300 kamyon hafriyat taşındı - 1

Diyrabakır'ın Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı.

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89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin enkazından 300 kamyon hafriyat taşındı - 2

89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin de yaralandığı sitenin geriye kalan 3 bloğu da kontrollü olarak yıkıldı.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin enkazından 300 kamyon hafriyat taşındı - 3

16 Mart’tan itibaren de 8 iş makinesi ve 20 personelle enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Çalışmada bugüne kadar 300 kamyon hafriyat çıkarıldı.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin enkazından 300 kamyon hafriyat taşındı - 4

"1 AYLIK İŞİMİZ KALDI"

Titizlikle yürüttükleri enkaz kaldırma çalışmalarında 1 aylık işlerinin kaldığını söyleyen Şantiye Şefi Hıdır Ardin, enkazda 8 iş makinesi çalıştığını dile getirdi.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin enkazından 300 kamyon hafriyat taşındı - 5

"Ortalama 20 personel var. 1,5 ayı aşkın süredir burada çalışıyoruz. Bazen kısmi durmalarımız oluyor." diyen Ardin, "Şu ana kadar yaklaşık 300 kamyon hafriyat gitti buradan. Değerli eşyalar olduğu için biz biraz daha hassas davranıyoruz. Vatandaşların ziynet eşyalarını bulduğumuzda buradaki görevli memurlara tutanak karşılığında teslim ediyoruz. Enkazda yaklaşık 1 aylık işimiz kaldı diyebiliriz." diye konuştu.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin enkazından 300 kamyon hafriyat taşındı - 6
89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin enkazından 300 kamyon hafriyat taşındı - 7
89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin enkazından 300 kamyon hafriyat taşındı - 8
89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin enkazından 300 kamyon hafriyat taşındı - 9
89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin enkazından 300 kamyon hafriyat taşındı - 10
89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin enkazından 300 kamyon hafriyat taşındı - 11
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