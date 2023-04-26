89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin enkazından 300 kamyon hafriyat taşındı

"Ortalama 20 personel var. 1,5 ayı aşkın süredir burada çalışıyoruz. Bazen kısmi durmalarımız oluyor." diyen Ardin, "Şu ana kadar yaklaşık 300 kamyon hafriyat gitti buradan. Değerli eşyalar olduğu için biz biraz daha hassas davranıyoruz. Vatandaşların ziynet eşyalarını bulduğumuzda buradaki görevli memurlara tutanak karşılığında teslim ediyoruz. Enkazda yaklaşık 1 aylık işimiz kaldı diyebiliriz." diye konuştu.