89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nin sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturası
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, bir blokunun yıkılması sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bloku da ağır hasar gördüğü için kontrollü olarak yıkılan Galeria Sitesi’ndeki daire sahipleri, 3 gün önce SMS yoluyla elektrik faturası gönderildi. Tepkiye neden olan faturalarla ilgili enerji şirketi yetkilileri, elektrik bedellerinin Bakanlıkça ödeneceğini belirtti.
6 Şubat depremlerinde 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nin sakinlerine elektrik faturası geldi.