89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nin sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturası

Aydın, “6 aylık süre zarfında Galeria Sitesi komple yıkıldı. Yıkık olan bir yere 6 ay sonra elektrik faturası gönderildi. 6 ay sonra Galeria Sitesi sakinlerine gönderilen mesaja bakın. Bu tür hataların yapılmaması gerekiyor. Bugüne kadar herhangi bir katkı sunmamakla birlikte 6 ay sonra elektrik faturasının gönderilmesi düşündürücüdür. Yani düşünsenize bu kadar mağduriyetten sonra 6 ay sonra siz elektrik faturası gönderiyorsunuz. Para ödememizi istiyorsunuz. Bugüne kadar bu mağduriyetin içerisinde kimse herhangi bir katkı sunmadı, kimse sormadı. Bu konuda kimse öneri, düşünce veya yardımda bulunmadı.” diye konuştu.